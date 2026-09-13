Европа пред нова криза. Сериозни проблеми за шофьорите
Недостиг на ключова суровина заради конфликта в Близкия изток
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Недостиг на ключова суровина заради конфликта в Близкия изток
Финансовото министерство събира данни кои обекти са започнали, колко струват и какво реално трябва да се плати
Причините са няколко
Минералът не пази само костите и зъбите, а участва в работата на мускулите, нервите, сърцето и настроението
Родители тръгват на бунт
Браншът очаква помощ от държавата за първоначалния ценови шок, но прогнозите за пътниците остават позитивни
Огромен проблем с основната съставка на повечето смазочни материали, използвани в автомобилната индустрия
Страх от недостиг на гориво пренарежда полетите, готвят се по-скъпи билети и обединяване на пътници
България засега стабилна, но несигурността притиска сектора в навечерието на сезона
Опасенията се засилват и заради началото на активния летен сезон
Недостиг от 50-60 000 животни на пазара
Европа е изложена на много по-малък риск от недостиг на газ
Търсенето е голямо, но доставките очевидно не са достатъчни
България и целият регион страдат от хроничен дефицит на базова електроенергия, каза Еленко Божков
Ето върху какво друго ще работят евродепутатите тази седмица
Каква е причината?
Получава се информация за около 2-3 липсващи продукта на седмица
Каква е причината
Застаряващото население, масовата емиграция и катастрофалният недостиг на медицински кадри създават пропаст
Кризата с кадрите във всички сектори у нас се нуждае от облекчени процедури за наемането на специалисти