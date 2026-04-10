Европейските летища бият тревога! Задава се сериозен проблем

Европейските летища предупреждават за риск от сериозен недостиг на самолетно гориво, ако движението през Ормузкия проток не бъде възстановено в рамките на следващите три седмици, пише Financial Times.

Според ACI Europe (Международноят съвет на летищата в Европа) запасите от авиационно гориво в Европа намаляват, а продължаващото напрежение в Близкия изток допълнително затруднява доставките. Организацията е изпратила писмо до европейския комисар по транспорта Апостолос Цицикостас, в което настоява за спешен мониторинг и координирани действия на ниво ЕС, пише NOVA.

От асоциацията предупреждават, че при продължително ограничаване на трафика през Ормузкия проток може да се стигне до системен недостиг на гориво в целия ЕС. Опасенията се засилват и заради началото на активния летен сезон, когато въздушният транспорт е ключов за туризма и икономиките на редица европейски държави.

Ормузкият проток е особено важен за световния пазар, тъй като през него преминават около 40% от глобалните доставки на самолетно гориво. Докато някои азиатски държави, сред които Виетнам, вече са започнали да ограничават потреблението на авиационно гориво заради недостига, в Европа все още няма масови липси. Цените обаче рязко са се повишили, а авиокомпаниите вече предупреждават за възможни съкращения на полети.

Въпреки обявеното от президента на САЩ Доналд Тръмп двуседмично примирие във войната с Иран, цените на петрола и горивата остават високи. Цената на авиационното гориво в Северозападна Европа е достигнала 1573 долара за тон в четвъртък, при около 750 долара за тон преди началото на конфликта с Иран.

Европейските авиокомпании посочват, че разполагат с достатъчно гориво за следващите няколко седмици, но доставчиците вече не могат да гарантират доставки през май.

ACI Europe настоява Европейската комисия да създаде механизъм за наблюдение и координация на доставките в целия ЕС. Някои авиокомпании вече започват да ограничават част от полетите си, тъй като по-високите цени на горивото правят определени маршрути нерентабилни.

