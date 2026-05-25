В Русия тормозят Киркоров заради Дара

"Омраза се изсипа върху Филип Киркоров в Русия, след като се разбра, че е помогнал на Дара за "Евровизия". Киркоров я е свързал с гръцкия екип, който страшно много помогна за победата. И то от много силни фактори негативно се изказват за него, тъй като хората в Русия смятат, че не било редно да се случва това, тъй като са във война, а България е в НАТО".

Това каза Здравко от дует "Ритон", който заедно с Катето са приятели с руската мегазвезда от години. "Когато нашите са се обърнали към него за контакт, тъй като Киркоров работи с въпросните гърци отдавна, той веднага се отзовал с думите: "Как няма да помогна на моята родина?"

Отделно на това намери финансирането, което не е без значение", допълва Здравко. Според него песента на Дара и самата тя са прекрасни, позитивна и изпълнена с много радост.

"Слушам песните по "БГ радио", които се правят от български изпълнители. Ами то все кахърни парчета - ред сълзи, ред сополи. Постоянно в тях става въпрос за раздяла, разбити сърца, мъка голяма, а като гледам хората, писна им от тъжни неща да слушат и като текстове, и музика", смята Здравко.

Според него много се спекулира с това, че точно такива песни се харесват у нас.

"Изобщо не е така! Трябва да се пее за жизнерадостни неща, да се вдига малко нивото на енергия, защото народът и без това му е трудно с всичко, което се случва около нас, и то не само в битов план", казва певецът.

Двамата с Катето се обадили на продуцента на Дара - Саня Армутлиева, след успеха й в "Евровизия" по телефона и не писали статуси в мрежите. "Не искаме да се отъркаме в нейната слава. Това си е неин успех и момичето е прекрасно - талантливо, умно и интелигентно. Познаваме я отдавна и много й се радваме", казва Здравко.

