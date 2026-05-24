Доналд Тръмп-младши се ожени, булката остана разочарована

Синът на президента на САЩ, бизнесменът Доналд Тръмп-младши, се ожени за модела Бетина Андерсън.

Сватбената церемония се проведе на Бахамите, държавният глава пропусна празника, а булката не получи това, което страстно искаше, пише Ynet.

Според информации в медиите, 39-годишната Бетина Андерсън е настоявала сватбата да е в Белия дом, но младоженецът е бил принуден да я разочарова.

Той й обяснил, че е по-добре да се откаже от тази идея заради деликатна и несигурна ситуация около Иран. Предвид стрелбата край Белия дом в нощта на 24 май, това очевидно беше добро решение.

Двойката се омъжи на закрита церемония на Бахамите, на която са присъствали само 40 гости, предимно членове на семейството, включително братя и сестри на младоженеца - Иванка, Ерика и Тифани Тръмп.

Доналд Тръмп-младши е на 48 години. Той е изпълнителен вицепрезидент на семейния конгломерат The Trump Organization, пламенен поддръжник на баща си и едно от най-популярните фигури на MAGA.

Бетина Елизабет Андерсън е на 39 години. Тя е американски модел, инфлуенсър и известен социалист от Палм Бийч. Израснала е в богато семейство от висшето общество. Баща ѝ, покойният Хари Лой-Андерсън, е голям американски банкер и филантроп. Майка й е бивш шведски модел, която по-късно се занимава с бизнес. Именно от майката си Бетина наследява яркия си външен вид и интерес към модната индустрия.

Защо Доналд Тръмп не отиде

На сватбата не присъства бащата на младоженеца. Доналд Тръмп-старши предварително обяви, че няма да има възможност да дойде.

„Въпреки че много бих искал да бъда със сина си и с ново попълнение в семейството Тръмп, бъдещата му съпруга Бетина, държавните обстоятелства и любовта ми към САЩ не ми позволяват да го направя. Чувствам, че трябва да остана във Вашингтон, в Белия дом в този важен момент. Поздравления за Дон и Бетина!“, каза той.

По-късно американският президент допълни в интервю: „Синът ми много искаше да дойда, но му казах: "Знаеш ли, сега не е моментът за мен. Имам случай, наречен Иран и други неща“.

Сватбите в Белия дом

В цялата история на Белия дом там са се провеждали само 19 сватби, а три от тях са след 2000-тата година. Последната сватба бе на Наоми Байдън, внучката на тогавашния президент Джо Байдън, която се омъжи през 2022 г.

Единственият президент на САЩ, който изиграл собствената си сватба точно в Белия дом, е Гроувър Кливланд. На 2 юни 1886 г. 49-годишният президент се оженил за 21-годишния Франсис Фолсъм в Синята стая на резиденцията.

Връзката, започнала със скандал

Вчера стана ясно, че брачното свидетелство между Доналд Тръмп-младши и моделът Бетина Андерсън е с дата 21 май. Това съобщи списание People.

Сватбената церемония на Бахамите е била само за гостите, иначе връзката е била формализирана още в четвъртък, в дома на близначката на Бетина - Кристина, в Уест Палм Бийч, Флорида. Бракосъчетал ги е съпругът на сестра й - адвокатът по недвижими имоти Брадли Макферсън.

Новото семейство се сгоди през декември 2025 г. и новината съобщи тогава лично президентът на САЩ.

Връзката между Доналд Тръмп-младши и Бетина Андерсън обаче започна година по-рано със скандал. Тръмп беше сгоден за друга жена в продължение на четири години - Кимбърли Гилфойл. Те се разделиха по същото време, когато бяха публикувани снимки, в които той прекарва време с Бетина.

Твърдеше се, че Кимбърли не е знаела за Бетина, затова и днешния младоженец отнесе тогава голямо количество хейт в социалните мрежи.

За Тръмп-младши това е втори брак; с бившата му съпруга Ванеса Тръмп той беше женен в продължение на 13 години до развода им през 2018 г. Те имат общо пет деца. Миналата седмица Ванеса съобщи, че е диагностицирана с рак на гърдата, а в момента е на лечение.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com