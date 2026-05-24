Здравко от "Ритон" каза истината за Филип Киркоров и Дара

Вълна от остри реакции и коментари се изля върху Филип Киркоров, след като се появиха твърдения, че е помогнал зад кулисите за участието на Дара на тазгодишната "Евровизия".

Темата бе коментирана и от Здравко Желязков от обичания дует "Ритон". Той разкри, че именно Киркоров е съдействал за връзката с гръцкия екип, работил по проекта.

"Когато нашите се обърнали към него за контакт, той веднага се отзовал с думите: "Как няма да помогна на моята родина?". Освен това е съдействал и за намирането на финансиране, което също не е без значение", разказва Здравко.

По думите му руският изпълнител от години работи с част от специалистите, включени в подготовката на българското участие, и е реагирал веднага, когато е бил потърсен за съдействие, пише "Plovdiv24.bg".

Междувременно източници от БНТ твърдят, че Филип Киркоров няма пряко отношение към създаването на самата песен. Здравко от "Ритон" обаче е категоричен, че както песента на Дара, така и самата тя са успели да впечатлят Европа с настроение, позитивна енергия и професионализъм.

Певецът използва случая и за по-широк коментар върху състоянието на съвременната българска поп музика.

"Слушам песните по БГ радио и все едно чувам едно и също – сълзи, мъка и раздели. Хората вече са уморени от тъжни истории. Трябва да се пее за жизнерадостни неща, да се вдига енергията, защото и без това животът е достатъчно труден", смята той.

След големия успех на Дара двамата с Катя лично ѝ се обадили, вместо да публикуват поздравления в социалните мрежи.

"Не искаме да се отъркваме в нейната слава. Това е нейният успех. Дара е талантлива, умна и интелигентна. Познаваме я отдавна и искрено се радваме за нея", казва още Здравко. И коментира и личното си състояние след тежкия инцидент с падането от стълба преди няколко месеца.

"Възстанових се напълно. Пътувам, шофирам и имам сили за всичко", уверява изпълнителят.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com