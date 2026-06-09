Култура

Шефът на Евровизия се впечатли от България

Вицепремиерът Иво Христов изрази признателност към певицата Дара, чиято победа даде възможност на България да бъде домакин на „Евровизия“ догодина

Шефът на Евровизия се впечатли от България
09 юни 26 | 17:39
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Григор Атанасов

Значителен напредък в подготовката на България за домакинството на музикалния конкурс бе отчетен на среща между заместник министър-председателя Иво Христов, директора на „Евровизия“ Мартин Грийн и генералния директор на Българската национална телевизия Милена Милотинова.

Мартин Грийн подчерта, че бързината и ефективността, с които българското правителство и държавните институции са организирали необходимите дейности, са направили силно впечатление.

„България впечатли всички ни с изключително бързата си реакция и професионалния подход към подготовката. Няма друг подобен случай в историята на конкурса. Това ни дава сериозни основания да очакваме успешно домакинство и едно наистина незабравимо културно събитие“, заяви Грийн.

Вицепремиерът Иво Христов изрази признателност към певицата Дара, чиято победа даде възможност на България да бъде домакин на „Евровизия“ догодина.

„Това е изключителна възможност да представим пред света богатата си култура, творческия си потенциал и да реализираме дългосрочни ползи за страната“, заяви Христов. Вицепремиерът подчерта, че домакинството на „Евровизия“ предоставя уникална възможност страната ни да популяризира своето културно наследство пред международна аудитория и да генерира значителни икономически и имиджови ползи.

Разговорът се проведе в рамките на активната подготовка за домакинството, като бяха обсъдени и следващите стъпки по организацията на събитието.

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Автор Григор Атанасов

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