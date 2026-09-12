Здравко от "Ритон" каза истината за Филип Киркоров и Дара
Помогнал ли е руският изпълнител зад кулисите за участието на певицата на Евровизия
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Помогнал ли е руският изпълнител зад кулисите за участието на певицата на Евровизия
Това се случва, след като музикантите се помириха в "Забраненото шоу на Рачков"
Това се случи в "Забраненото шоу"
Катя и Здравко от "Ритон" заформиха екопарти в градината на къщата си в Банкя. Компания им правеха мениджърката им за чужбина Петя Романова и Станисла...
Над 2000 лева за първата педиатрична линейка в България събра дует "Ритон" на промоцията на новия си албум "Пътят към твоето сърце" в столичния клуб "...
Киркоров нагости приятелите си с най-скъпото месо в света