Нещо се случи с новия самолет на Тръмп, върна си стария

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е отлетял от Турция със стария президентски самолет. Вероятно Белият дом е счел, че новият "летящ дворец", подарен му от Катар, не е достатъчно безопасен за полети в този регион.

На срещата на върха на НАТО в Турция президентът на САЩ пристигна с новия "Еър Форс Уан" - луксозния Боинг 747-8, който Тръмп получи като подарък от кралското семейство на Катар. За обратния полет обаче президентът неочаквано сменил самолета и е излетял от Анкара за Великобритания със стария самолет 747-200B.

Преди излитането Тръмп написа в Truth Social, че ще лети със стария син президентски самолет, както "в добрите стари времена". Новият "Еър Форс Уан" пое по същия маршрут и кацна на военновъздушната база "Милденхол" във Великобритания, където самолетът беше представен пред американските военни. От Великобритания към САЩ Тръмп излетя вече с новия самолет.

Според американския президент самолетът, подарен от Катар, е трябвало да извърши полети до две или три големи военни бази в Европа, преди да се върне в Съединените щати, "за да могат войниците да го видят, защото той наистина е великолепен". Все пак обаче, по всяка вероятност, базата във Великобритания се оказа единствената спирка по пътя към САЩ.

Модернизацията на подарения миналата пролет Боинг 747-8 беше извършена в кратки срокове, поради което някои експерти изразиха съмнения относно безопасността на самолета, пише Ройтерс. Според данни АП, самолетът не е оборудван с някои системи за откриване и противодействие на ракети, с които са снабдени старите президентски самолети "Еър Форс Уан". Според един от източниците на агенцията, самолетът, подарен от Катар, е по-подходящ за вътрешни полети, отколкото за международни.

На пресконференцията след срещата на върха на НАТО Тръмп беше попитан дали е сменил самолета за излитането си от Турция, която граничи с Иран, поради заплаха от покушение. "Аз съм номер едно в списъка с цели на Иран. Не знам. Не мога да ви кажа това, но, честно казано, все едно ми е", - отговори той.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com