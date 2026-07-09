Ердоган с изненадващи подаръци за лидерите, участвали в срещата на НАТО

Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган подари на държавните лидери, присъстващи на срещата на върха на НАТО, пистолети и специално изработени химикалки, а медиите в страната окачествиха жеста като „елемент от традиционното турско гостоприемство“.

Агенция ДПА съобщи, че новината за подарените пистолети е дошла първо за германския канцлер Фридрих Мерц, чиито подарък е бил предаден по надлежен ред на германското посолство, за да може впоследствие да бъде „законно внесен в Германия и след това вписан в списъка с официалните подаръци“.

ДПА допълва, че след срещата британският премиер Киър Стармър в самолета е разказал пред репортери за получените подаръци, заявявайки, че Ердоган е подарил на всички лидери на срещата на върха подобен подарък като върху всяко оръжие е било гравирано името на получателя.

Стармър е оставил подаръка си в Турция, за да бъде технически обезопасен, тъй като „вносът му би нарушил строгите закони за оръжията във Великобритания“, съобщава агенцията.

За подобен жест от страна на Ердоган разказва и турският вестник „Сабах“, уточнявайки че на масата пред всеки един от лидерите е бил поставен подаръчен комплект от луксозни тефтери и специално изработени химикалки, персонализирани с инкрустация на името на техния получател.

Изданието акцентира и върху други жестове на гостоприемство от страна на домакините и по-специално върху „многобройните деликатеси от турската кухня, получили отлични отзиви от гостите“.

„На финалния прием, даден в Президентския комплекс "Бештепе", гостите се насладиха на истински празник на турската кухня. Турските ястия получиха отлична оценка от лидерите“, допълва изданието.

Анкара беше домакин на срещата на върха на НАТО на 7 и 8 юли, на която присъстваха лидерите на 32 страни членки на Алианса.



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