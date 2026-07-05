Историческа визита на Макрон. А после изненада преди срещата на НАТО

Две френски изненади, една след друга, предхождат срещата на върха на НАТО в Анкара.

Президентът Макрон ще е първият европейски лидер, който стъпва в Сирия след идването на новата власт преди 2 години. Веднага след тази визита той се отправя за срещата на върха на НАТО в Анкара, като за Франция тя ще започне с анонсиране на стратегически отношения с Турция и сключването на договори за сътрудничество в отбранителната индустрия и сигурността между двете страни.

Историческа визита

Макрон започва дипломатическата си совалка в Близкия Изток с официално посещение в Сирия, където ще проведе разговори със своя сирийски колега Ахмед ал-Шараа.

Това беше съобщено от Сирийската арабска новинарска агенция SANA, цитирайки изявление на администрацията на държавния глава.

Укрепването на двустранните отношения, както и регионални и международни въпроси от взаимен интерес, ще са във фокуса на темите, посочва изданието. Затова и Макрон води голяма делегация от инвеститори.

Източници от Ал Хадат вече обявиха, че визитата на Макрон отлага първата сесия на Сирийското народно събрание, сформирана тази седмица, което трябваше в понеделник да бъде открито.

Визитата на Макрон е историческа, защото последното посещение на френския президент в Сирия е било през 2009 г. от Никола Саркози. Това е реципрочно посещение след като президентът ал-Шара посети Франция миналата година като първо официално посещение в Европа.

Патрулирането в Ормуз

Дипломатическата визита в Близкия изток ще включва и подготовка за разговор за сигурност и морско патрулиране в Ормузкия проток съвместно Великобритания. Очаква се това да бъде обсъдено на срещата в Анкара, а целта е гарантиране на корабоплаването в Персийския залив.

На дипломатическо ниво Франция вече развива силно сътрудничество в залива, а наскоро беше подписана съвместна декларация с Оман за прочистване на мини в Ормузкия проток.

Европейската отбранителна сигурност пък е ключовия въпрос за Срещата на върха на лидерите на НАТО, която започва във вторник в Турция, припомня AFP.

Стратегическо партньорство с Турция

Още с официалния старт на дългоочакваната срещата на върха, Франция ще обяви ново партньорство и сближаване с Турция в отбранителната сфера.

Наберлер съобщава, че френският президент Макрон е възложил да се подготвя договор за производство на съвместната френско-италианска система за противовъздушна отбрана SAMP/T, поискана от Турция.

Според Middle East Eye, правителствата на Анкара и Париж, с които в миналото са се сблъсквали по въпроси като Сирия, Източното Средиземноморие и Армения, напоследък търсят по-конструктивен диалог.

В статията се припомня как на пресконференцията на американския президент Доналд Тръмп в Кайро миналия октомври, Макрон е избрал да седне до президента Ердоган, вместо да стои зад гърба на Тръмп. Още тогава се е заговорило за нова ера в отношенията между двамата лидери.

Според източници на агенцията, Франция разглежда Турция като една от ключовите страни в бъдещата архитектура на европейската сигурност. Затова и сътрудничеството с Турция в близко бъдеще се очаква да стане още по-стратегическо.

Припомня се, че турският министър на отбраната Ясер Гюлер обяви, че Турция желае да придобие съвместната френско-италианска система за противовъздушна отбрана SAMP/T, като се твърди, че френският президент Макрон вече е възложил да се разгледат всички варианти за това. Новината се очаква да бъде обявена по време на срещата на върха на НАТО.

Акцентира се и на подписано споразумение за стратегическо сътрудничество между френската отбранителна компания Safran и турската Baykar, като парижката администрация обмисля и нови възможности за партньорство с Турция в областта на технологиите на дронове и хеликоптери.

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