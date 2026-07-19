Всичко по темата Среща на върха на нато

Ердоган с изненадващи подаръци за лидерите, участвали в срещата на НАТО
Новината дойде от Мерц и Станмър
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Новината дойде от Мерц и Станмър
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