Макрон нагостил Тръмп с вечеря за половин милион. Какво похапнаха

Вечеря сред златото на Версай, достойна за крале, може да е струвала на френските данъкоплатци близо половин милион евро. Това твърдят редица френски медии след бляскавото посрещане на американския президент Доналд Тръмп от френския държавен глава Еманюел Макрон.

Според публикации във водещи парижки издания, сред които и вестник „Льо Фигаро“, цената на приема във Версай вероятно е между 350 000 и 700 000 евро. В сумата влизат разходите за кетъринг, организация, декорация, фойерверки, наем на залите и безпрецедентни мерки за сигурност.

Тъй като Елисейският дворец отказва да разкрие официалната стойност на събитието, журналистите сравняват приема с държавната вечеря, дадена през 2023 г. в чест на британския крал Чарлз III. Тогава сметката е възлизала на 475 000 евро според данни на френската Сметна палата.

За крал Чарлз менюто включвало син омар, диви гълъби от Лазурния бряг, специално подбрани сирена и изискани вина, чиято стойност сама по себе си надхвърляла 40 000 евро, съобщава "Труд".

Любопитното е, че вечерята за Тръмп е била значително по-скромна откъм меню. Американският президент предпочел традиционни месни ястия, сред които свинско от черно прасе, пилешко месо и аспержи от долината на Лоара, както и шоколадов десерт. Тръмп не употребява алкохол, но за останалите гости били подбрани престижни френски вина.

Въпреки по-семплото меню общата цена на приема вероятно е останала изключително висока заради мащабните мерки за сигурност. Според френски медии именно охраната е формирала една от най-големите пера в бюджета на събитието, като разходите може да са надхвърлили 150 000 евро.

Политическият ефект от срещата също предизвика сериозен интерес. По време на визитата си Тръмп използва символиката на Версай, за да демонстрира дипломатически успех след подписването на меморандума за мир с Иран.

Френски анализатори смятат, че Макрон и Тръмп са обсъдили и подкрепата за Украйна, както и бъдещата сигурност на корабоплаването в Ормузкия проток – един от най-важните енергийни маршрути в света.

Така блясъкът на Версай отново се превърна в сцена не само на пищен дипломатически спектакъл, но и на важни геополитически договорки с отражение далеч отвъд стените на знаменития дворец.

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