Започна срещата на Борисов с Оланд в Елисейския дворец (СНИМКИ)

Започна срещата на премиера Бойко Борисов с президента на Франция Фрасоа Оланд. Тя е в Елисейския дворец в Париж. Борисов бе посрещнат сърдечно от Ол...