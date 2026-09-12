Радев при Макрон. Наши гвардейци на парада в Париж
В българската делегация са вицепремиерът Иво Христов и министърът на външните работи Велислава Петрова
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В българската делегация са вицепремиерът Иво Христов и министърът на външните работи Велислава Петрова
В срещата на „Коалицията на желаещите“ ще участва и украинският президент Володимир Зеленски
В менюто имало месо от черно прасе, пилешко и аспержи от долината на Лоара
Нова книга разкрива детайли от брака им
Еoна книга разбуни страстите в Париж
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Тръмп се чу с Макрон, Великобритания излезе на предна позиция
Елисейският дворец отбелязал огромен дефицит в бюджета си за 2023 г.
Еманюел Макрон ще приеме акад. Николай Денков в Елисейския дворец
Започна срещата на премиера Бойко Борисов с президента на Франция Фрасоа Оланд. Тя е в Елисейския дворец в Париж. Борисов бе посрещнат сърдечно от Ол...
Париж. Директор на театър блъсна с кола задната врата на Елисейския дворец във Франция в знак на протест срещу съкращаването на субсидии. 67-годишният...