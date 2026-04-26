Брижит Макрон разказа живота си в Елисейския дворец

Първата дама на Франция - Брижит Макрон, направи равносметка за живота си в Елисейския дворец година преди да го напусне.

Съпругът й наскоро обяви, че се оттегля от политиката след като изтече втория му мандат като президент.

Брижит даде интервю за La Tribune Dimanche.

"Понякога ми е трудно да видя синьото небе," каза жената на президента.

Съпругата на Макрон каза, че понякога "има моменти на песимизъм, които никога досега не е имала."

"Преди имах нормален живот: деца, работа, възходи и падения, както всички останали. И тези десет години прелетяха толкова бързо. Те бяха толкова интензивни“, сподели Брижит.

„Видях тъмнината на света, глупостта, злобата. Понякога се чувствам по-тъжна отвсякога," оплака се госпожа Макрон.

Брижит Макрон е родена през 1953 г. в семейство на сладкари. Тя е най-малката от шест деца. На 21 години бъдещата първа дама на Франция се омъжва за банкера Андре Луи Озиер, с когото има три деца.

Тя се запознава с Еманюел Макрон в лицея в Амиен, където преподава френски и латински.

Връзката на двойката започва, когато Макрон е на 16 години. Разликата във възрастта между съпрузите е 24 години.

