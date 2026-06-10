Кръстиха бяла роза на Бекъм

Когато името на Дейвид Бекъм бъде споменато, първите асоциации обикновено са свързани с футболната му кариера, глобалната му популярност и успешния му семеен и бизнес живот. През последното десетилетие обаче бившият капитан на английския национален отбор изгради и друга своя публична идентичност – тази на отдаден любител на градинарството и устойчивия начин на живот, пише "Факти бг".

Именно тази негова страст стои зад едно от най-необичайните отличия, които е получавал. Прочутата британска компания David Austin Roses представи нов сорт английска роза, носещ името „Сър Дейвид Бекъм“, по време на тазгодишното издание на престижното изложение Chelsea Flower Show в Лондон.

Новият сорт е създаден в чест на футболиста след удостояването му с рицарско звание и по повод навършването на 50 години. Според британски медии идеята за специалния жест е била вдъхновена от дъщеря му Харпър, която искала да подари на баща си нещо трайно и символично.

Розата е резултат от повече от десетилетие селекционна работа. Специалистите от David Austin Roses посочват, че белите английски рози са сред най-трудните за развъждане заради сложния баланс между цвят, аромат и устойчивост. Крайният резултат е храстовиден сорт с нежни бели цветове с кремави и розови оттенъци, които цъфтят многократно през сезона – от началото на лятото до първите есенни застудявания.

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