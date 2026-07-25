Защо Хари и Меган си купиха имот в Португалия?

По-рано този месец принц Хари и Меган Маркъл, заедно с децата си принц Арчи и принцеса Лилибет, се срещнаха насаме с крал Чарлз и Камила във Великобритания - първа среща на краля с внуците му след Платинения юбилей на Елизабет Втора през 2022 г.

Затоплянето на отношенията между херцозите на Съсекс и кралското семейство е факт, а според източници близки до двойката, покупката на имот в Португалия през 2023 г. е била начин да се доближат до родината на Хари. Но дали истинският мотив зад тази сделка не е съвсем различен (и много по-практичен)?

Португалия е един от най-бързо развиващите се пазари на недвижими имоти в Европа. Данни на Националния статистически институт на Португалия сочат, че имот, закупен в началото на 2025 г., вече би струвал с 20% повече само година по-късно.

Освен доходността, страната предлага и удобство при закупуване на собственост за британски и американски граждани - те могат свободно да купуват имоти, без ограничения по отношение на вид или брой.

Според MailOnline Хари и Меган вече са започнали да обновяват интериора на новия си дом - ход, който логично би вдигнал стойността на имота. За момента няма ясно потвърждение къде точно в Португалия се намира той, но се спекулира, че е в района на Мелидес, на юг от Лисабон.

Не е случайност и че принцеса Йожени също живее по няколко месеца в Португалия - тя и принц Хари остават близки въпреки отчуждението му от останалата част на кралското семейство. Откакто Хари се премести в САЩ през 2020 г., Йожени често го посещава там. Тя и семейството ѝ живеят в комплекса CostaTerra Golf and Ocean Club в Компорта.

Принц Хари и Меган все така живеят основно в имението си в Монтесито, Калифорния, изградено в стил средиземноморска вила. Въпреки че районът традиционно привлича знаменитости, а къщите там често струват десетки милиони, напоследък пазарът в Монтесито отбелязва спад, според Montecito Journal.

Евентуален знак, че Хари и Меган смятат да насочат вниманието върху имота в Португалия е фактът, че те почти не са обновявали имението си в Монтесито от нанасянето си - факт, за който са критикувани от съседите си. Според последните това пречи на значителното покачване на стойността на имота, пишат Hello, цитира lifestyle.bg.