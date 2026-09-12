ЧСИ пусна на търг един от малкото незастроени парцели край Несебър
Липсата на уреждане на натрупаните задължения е принудила общинските власти да преминат към разпродажба
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Липсата на уреждане на натрупаните задължения е принудила общинските власти да преминат към разпродажба
Ето какво сочат данните
Да плачеш или да се смееш...
Съседите в Монтесито ги критикуват
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Внимавайте мечтаният дом да не се превърне в златната ви клетка
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Търсенето на имоти намалява, но пък все още няма достатъчно предлагане, казва експертът
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Днес добрата локация е тишина и достъпност, комфортът е дългосрочен избор
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В селото няма изоставени къщи и почти никой не продава имота си