Бързите печалби от имоти са мит, предупреждава експерт

Все повече хора гледат на инвестициите в имоти като на лесен начин за печалба, но реалността често се оказва по-различна. Според инвеститора Иво Димовски подобни решения изискват не само желание, но и сериозна подготовка. Той предупреждава, че прибързаните сделки могат всъщност да доведат до финансови загуби. Коментарът му идва на фона на засилен интерес към пазара у нас и в чужбина.

Имотите не са „бърза печалба“

По думите на Димовски пред БНР много хора влизат в сделки с очакването бързо да излязат по-богати, повлияни от чужд опит или отделни успешни примери. Той сравнява това мислене с потреблението на бърза храна - привидно лесно и достъпно, но често без дългосрочна стойност.

Според него инвестицията в имот изисква знания и умения за управление на активите, както и ясно разбиране на рисковете.

Договорите крият рискове

Експертът подчертава колко е важно внимателното четене на договорите, особено на предварителните. В тях често има клаузи, които позволяват промяна на цената - например т.нар. инфлационна клауза.

Също така трябва да се проверят условията при отказ от страна на строителя и възможните неустойки, които могат да окажат сериозно влияние върху крайната инвестиция.

Сметката не свършва с покупката

Димовски обръща внимание, че разходите не приключват с покупката на имота. При инвестиция в затворен комплекс например трябва да се калкулират и месечните такси за поддръжка, които се определят според площта.

Тези постоянни разходи често се подценяват, но могат да се окажат съществен фактор за доходността на инвестицията.

Мечти срещу реалност

Според него един от най-големите проблеми е, че хората не разбират напълно какво подписват или не оценяват последиците от решенията си.

„Мечтите са едно, но при планиране на финансите трябва да преценим дали можем да си го позволим“, подчертава той, като акцентира върху необходимостта от реалистична преценка.

Какво движи пазара у нас

Димовски посочва, че имотният пазар в България се влияе основно от три фактора - банковата политика, данъчната среда и финансовата култура. По думите му много хора насочват спестяванията си към имоти като начин за защита от инфлация, тъй като възможностите за алтернативни инвестиции остават ограничени.

Диверсификация и международен интерес

Експертът препоръчва инвестициите да не се концентрират само в един актив или пазар, а да бъдат разпределени. Той дава пример с практики в други държави, където празните имоти се облагат с по-високи данъци след определен период, което стимулира по-активното им използване.

Според него интересът към България от чуждестранни фондове също нараства, като инвеститори от Германия, Швейцария, Дания и Турция все по-често разглеждат пазара у нас като възможност.

