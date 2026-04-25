Експериментален квартал в София. Невероятен интерес

Нов квартал в София се превръща в магнит за купувачите. Наричат го експериментален, защото още не е оформен напълно. Той е територия в очакване, а пазарът обича точно такива места.

Експерименталният квартал: територия между град и идея

Експерименталният квартал се намира в административните граници на район „Младост 3“, в посока Горубляне, северно от Околовръстния път и източно от Кална река. Това е зона, която дълго време оставаше „празно петно“ на картата на София – частично застроена, с големи свободни терени и липсващ подробен устройствен план.

Именно тази липса на регулация дава името „експериментален“. В годините територията е била предвидена за бъдещо жилищно строителство, но без да се пристъпи към реално развитие. Архитекти и урбанисти я определят като лаборатория на бъдещото разширяване на София – място, където градът тепърва ще се случва.

Днес кварталът е в състояние на предпазарна зрялост:

– има интерес, но няма масово строителство;

– има терени, но няма окончателна регулация;

– има очаквания, но няма завършена инфраструктура.

Точно това го прави привлекателен за ранните купувачи – онези, които търсят скрит потенциал, а не готов продукт.

Защо е магнит за купувачи

Според експертите, включително Георги Манолов от Atlas Invest, зоната е в позиция, в която ранните инвестиции традиционно носят най-голяма доходност. Когато регулацията влезе в сила – по подобие на Малинова долина преди години – цените обичайно скачат рязко, защото територията преминава от „потенциал“ към „пазар“.

Средните цени на имотите в района вече показват движение:

– средна цена на имотите – около 594 000 евро,

– средна цена на кв.м – около 584 евро.

Това са стойности, които отразяват именно очакването за бъдещо развитие.

Пазар, който не спира, а сменя форма

В края на 2024 г. София преживя имотна треска, подхранена от страха да не се изпусне „последният влак“ преди еврозоната. Хиляди сделки се сключиха в последните месеци на годината. В началото на 2025 г. последва затишие – но цените не паднаха. Парите просто смениха посоката: от реализирани продажби към депозити и предварителни договори за нови проекти.

Манолов го обобщава така: „Сделките не са спрели – просто енергията се изконсумира.“

Еврозоната, инфлацията и недостигът на ново строителство

От 1 януари 2025 г. София вече е пазар в еврозоната – факт, който автоматично я поставя в полезрението на международни инвеститори. Инфлацията и растящите разходи за труд в строителството създават структурен под на цените – те трудно могат да паднат при увеличаваща се себестойност.

Предлагането изостава хронично. София остава една от най-малко застроените столици в ЕС спрямо населението си – което допълнително поддържа ценовия натиск.

Кои квартали печелят – и защо експерименталният е сред тях

Южните райони отдавна са „звездите“ на пазара, но днес вниманието се измества към две нови точки:

Бистрица – заради ниската плътност, чистия въздух и гледките.

Експерименталният квартал – заради потенциала на незастроената територия и очакваната регулация.

Овча купел, макар и с метро, не попада в тази категория – там пазарът е по-зрял и не носи същия потенциал за ръст.

Новият купувач: по-взискателен, по-информиран, по-мобилен

Дистанционната работа разшири географията на избора. Купувачите вече търсят:

– по-добро разпределение,

– паркоместа,

– енергийна ефективност,

– среда и инфраструктура.

Това поставя панелните жилища в ценови капан – те не могат да предложат модерните стандарти, които новото строителство дава.

Рисковете: лихви, администрация, регулация

Лихвите остават фактор, но според Манолов дори двойно увеличение би означавало разход „колкото една вечеря в София – около 50 евро“.

По-сериозният риск е административен:

– бавни процедури,

– забавени ПУП-ове,

– несигурност около регулацията.

Но именно тази несигурност прави експерименталния квартал толкова интересен за инвеститорите.

