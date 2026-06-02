Брокери отправиха предупреждение за тези имоти

Различно ще бъде движението на цените през следващите години на новите качествени апартаменти и старите жилища, прогнозират от консултантска компания на пазара на имоти, пише "Труд".

Първокласните апартаменти ново строителство ще поскъпват по-бързо, защото търсенето на такива имоти е по-голямо. Те имат съвременен дизайн и по-добри екологични характеристики. В същото време по-старите имоти може да загубят привлекателност. Жилища купуват предимно хора с високи доходи. Те искат добро качество срещу парите си и с покупката на дом искат да повишат стандарта си на живот.

В същото време търсенето на достъпни жилища ще се засили, а причината за това е, че цените на голяма част от имотите са твърде високи за хората с по-ограничени финансови възможности. Запазва се тенденцията голяма част от купувачите на имоти да искат една допълнителна стая, която да превърнат в кабинет. Причината за това е големият дял на хората, които работят от дома си.

Банките в България запазят ниски лихвите по ипотечните кредити и активно финансират нови строителни проекти, категорични са брокери. Не се очакват съществено промени в условията за кредитиране, което осигурява стабилна и предвидима среда за купувачите на имоти, инвеститорите и строителните компании.

По отношение на пазара на офиси наемателите отдадат все по-голямо значение на по-здравословната и енергийно ефективна работна среда, което ще подложи на натиск по-остарелите имоти да бъдат модернизирани, тъй като в противен случай рискуват да изгубят конкурентоспособността си, посочват консултантите.

Очакванията са собствениците на офис имот да инвестират повече в преустройство, за да избегнат остаряване на активите си. Ремонтните дейности ще бъдат съсредоточени върху съвременните удобства и енергийна ефективност, за да отговорят на променящите се очаквания на наемателите.

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