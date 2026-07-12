Село от времето на траките мами с чудни къщи. Всички питат за него

Само на около 25 километра от центъра на София има село, за което доскоро знаеха предимно местните жители. Днес обаче Желява все по-често се появява в имотните сайтове. Хората, които мечтаят за къща с двор, чист въздух и спокойствие, без да се отказват от работата и удобствата на столицата, питат за него.

След като цените в Лозен, Бистрица, Панчарево и Банкя достигнаха рекордни нива, интересът постепенно се насочва към по-слабо познатите села. Именно сред тях Желява започва да изпъква като една от приятните изненади на пазара.

Село с история от времето на траките

Желява е разположена в южните склонове на Стара планина, на около 700 метра надморска височина, и е част от район Кремиковци на Столична община.

Историята на района започва много преди създаването на българската държава. Археологически находки показват, че тук са живели тракийски племена, а през Средновековието районът се превръща във важно селище. Първото писмено споменаване на Желява е от XV век, но животът по тези земи е много по-древен.

Една от емблемите на селото е възрожденската църква „Св. Николай“, построена през 1844 година. По време на националноосвободителните борби в Желява действа и революционен комитет, свързан с мрежата на Васил Левски.

Планина пред прозореца

Една от големите привилегии на Желява е местоположението.

Селото е разположено в подножието на Стара планина и е една от традиционните отправни точки към връх Мургаш – един от най-високите върхове в западната част на планината. Районът предлага множество туристически маршрути, горски пътеки и красиви панорамни гледки към Софийското поле.

Това е една от причините все повече хора да избират селото не само за вила, но и за постоянно живеене.

Близо до София, но далеч от шума

Желява е едно от селата, които печелят най-много от подобрената транспортна инфраструктура.

До столицата се стига по Ботевградско шосе, а Северната скоростна тангента осигурява бърза връзка с магистралите и северните квартали на София. Селото се обслужва и от градски автобусен транспорт, което позволява ежедневно пътуване до столицата.

Именно тази комбинация между добра транспортна достъпност и спокойна среда превръща Желява в интересна алтернатива за семейства с деца и хора, които работят дистанционно.

Как вървят цените

Пазарът тук все още е далеч по-достъпен от този в южните райони около София.

Офертите за парцели най-често се движат между 55 и 80 евро на квадратен метър, като цената зависи основно от регулацията, достъпа и комуникациите. По-големи имоти с инвестиционен потенциал се предлагат и на около 30 евро на квадратен метър, когато са извън регулация, но с възможност за бъдещо развитие.

При къщите диапазонът е широк. Стари селски имоти, нуждаещи се от ремонт, започват от около 80–100 хил. евро, докато новите еднофамилни къщи с двор вече достигат 160–180 хил. евро и повече според площта и степента на завършеност.

Има ли затворени комплекси

За разлика от Лозен, Бистрица или Панчарево, Желява все още не е навлязла в етап на масово изграждане на затворени комплекси.

Тук преобладават самостоятелните къщи, фамилните имоти и свободните парцели. Именно липсата на интензивно строителство е сред най-големите предимства на селото. То е запазило своя спокоен и автентичен облик, без презастрояване и гъсто застроени квартали.

Кои са купувачите

Преди няколко години интересът идваше основно от хора, които търсеха вила.

Днес профилът на купувачите постепенно се променя.

Все повече млади семейства търсят постоянно жилище с двор, далеч от шума на столицата. Засилен е интересът и от хора, които работят дистанционно и могат да си позволят да живеят сред природа, без ежедневно да бъдат в центъра на София.

Инвеститорите също започват да следят района. Макар Желява все още да не е сред най-скъпите села около столицата, ограниченото предлагане на хубави парцели и общото поскъпване на имотите около София създават предпоставки интересът към нея да продължи да расте.

Подценената звезда край София

Желява все още не е имотната сензация, каквато са Лозен или Бистрица. Но именно това може да се окаже най-голямото ѝ предимство.

Докато в най-популярните райони свободните парцели стават все по-малко, а цените продължават да растат, тук все още могат да се намерят просторни дворове, самостоятелни къщи и спокойствие, което трудно се купува.

И ако тенденцията към живот извън големия град се запази, малкото село с корени още от времето на траките има всички шансове да се превърне в една от следващите големи имотни истории около София.

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