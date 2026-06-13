Златен пояс около София. Бой за къщи в три села
Западният фронт на имотния пазар рязко се раздвижи
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Западният фронт на имотния пазар рязко се раздвижи
Как Цацаровци тихо се превръща в новото бягство от града
Млади семейства преобръщат пазара на имоти у нас
Справка в сайтовете за продажба на имоти
Това ще даде възможност и за инвестиции в земя, и за разрастване на стопанства На пазара на земя се появиха оферти за продажба на парцели на цени от...
Започна приемът на документи за участие в търгове за свободните общински терени във вилна зона „Картала" над Благоевград. В началото на май всеки жела...