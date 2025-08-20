Бягство от шума! Селца до големите градове стават квартали мечта

Животът в града вече не е единствената алтернатива за хората, работещи в големите икономически центрове на страната

Все повече семейства, чийто професионален живот е свързан с градове като София, Пловдив, Варна и Бургас, избират да живеят в по-малки, близки населени места. Новата тенденция се засилва през последните години и отговаря на едно основно търсене – качество на живот извън шума, напрежението и презастрояването.

Това сподели в интервю за Nova News брокерът на недвижими имоти Гергана Цанкова, която отбелязва, че пандемията от COVID-19 е изиграла ключова роля в тази промяна на нагласите.

„Пандемията промени изцяло мисленето ни по отношение на жизнената среда. Все повече хора вече не се стремят да живеят в центъра на града, а търсят спокойствие, простор и връзка с природата – но без да се откъсват напълно от работното си място“, посочи Цанкова.

Примери от страната

София: Градове като Банкя, Божурище, Костинброд, Елин Пелин и дори по-отдалечени като Ихтиман и Пирдоп отчитат сериозен ръст в търсенето на имоти. Основната причина – добра транспортна свързаност с центъра на столицата и значително по-ниски цени на имотите.

Пловдив: Жители на града все по-често се ориентират към Родопската яка – села като Белащица, Марково, Браниполе – или към градове като Куклен и Асеновград. Природата и по-чистият въздух се превръщат в ключови фактори.

Варна и Бургас: В Черноморския регион популярност набират населени места като Кранево, Генерал Кантарджиево, Долни чифлик, както и Камено, Българово и Айтос край Бургас.

„Хората искат тишина, двор, градина, да имат възможност да отглеждат децата си на чист въздух, но все пак да не пътуват повече от 30-40 минути до работното си място“, обяснява Цанкова.

Ръст в сделките преди еврото

Интересът към имотите в малките населени места се засилва и от икономическата несигурност, свързана с предстоящото въвеждане на еврото. Много купувачи, според Цанкова, предпочитат да вложат натрупаните си спестявания в имот, вместо да ги държат в пари в брой.

„Има повишено търсене, което компенсира високите цени. Лихвите по кредитите все още са ниски, а част от сделките се реализират с налични средства – това е опит да се посрещне неизвестността около преминаването към еврото“, казва тя.

Какво предстои?

Според Цанкова, макар да няма как да се предвиди с точност ефектът от валутната промяна, тя очаква умерен ръст на цените, но не и пазарни сътресения. Брокерите в сектора са на мнение, че тенденцията за живот извън големия град ще се запази дългосрочно.

Промяната вече се случва

Близките малки населени места стават все по-привлекателни за активни хора с динамичен работен ритъм, но и с нужда от спокойствие и здравословна среда за семейството си. Животът „малко извън града“ вече не е компромис – за мнозина той се оказва идеалният баланс между комфорт и разумна цена.

