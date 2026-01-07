Пълна изненада от Япония. Какво се случва с Нисан?

Продажбите на Nissan в Япония през 2025 година показаха най-ниския си резултат за повече от 30 години.

Това пише в доклад на Токийската фондова борса и индекса Nikkei.

Продажбите на нови автомобили на Nissan Motor в Япония достигнаха най-ниското си ниво през 2025 г. от началото на статистиката през 1993 г., като делът на производителя на автомобилния пазар на общия вътрешен пазар за първи път падна под 10%, отбелязва публикацията.

През миналата година Nissan продаде 403 000 автомобила на домашния пазар, което е с 15% по-малко спрямо 2024 г.

Също така, резултатът на японската компания миналата година беше по-нисък в сравнение с 2022 г., когато японската автомобилна индустрия се сблъска с недостиг на полупроводници.

Експертите в индустрията твърдят, че ниските резултати на автомобилната компания са заради липсата на нови продукти, както и увреден имиджа на Nissan от финансови затруднения и публични скандали.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com