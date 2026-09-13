След 18 г.: Намериха нисана на Пол Уокър - няма да повярвате къде
Бил е в Норвегия, в хол на втория етаж
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Бил е в Норвегия, в хол на втория етаж
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Каква е причината?
Той беше спрян след 18 години на пазара
Ситyaциятa нaиcтинa нe изглeждa дoбpe в пocлeднo вpeмe
Ходът ще донесе на японската автомобилна компания загуба от около 687 млн. долара
"Нисан" по никакъв начин не обмисля развалянето на автомобилния алианс", казват от компанията
Вpъзĸaтa c фpeнcĸия пapтньop вeчe нe paбoти cлeд изгoнвaнeтo нa бившия шeф Kapлoc Гoн
Искането на Интерпол е изпратено в Ливан
След ареста на Карлос Гон, японците настояват за преразглеждане на съюза
Японците искат да намалят влиянието на френската компания в алианса
Автокъща във Великобритания с неочакван клиент- министър председателя Дейвид Камерън. Това съобщава "Independent" и уточнява, че той купил кола трета...
"Тойота" и "Нисан" изтеглят 6,5 милиона автомобила в световен мащаб заради експлодираща въздушна възглавница, причинила пет смъртни случая. Най-големи...
След повече от 20 г. съвместна работа "Форд" се отказва от Шампионската лига. От следващия сезон "Нисан" ще бъде един от основните спонсори на най-пре...
Франкфурт. Nissan представи новите си „умни" часовници, които са предназначени за шофьори. Те могат да измерват редица показатели свързани със състоян...
Четири японски автомобилни производителя, включително Тойота Мотор Къмпани и Нисан Мотор Къмпани, изтеглят от пазара близо 3,4 милиона коли от целия с...