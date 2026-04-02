След 18 г.: Намериха нисана на Пол Уокър - няма да повярвате къде

Един от най-емблематичните автомобили в историята на киното – Nissan Skyline R34 GT-R, управляван от Пол Уокър във „2 Fast 2 Furious“, беше открит след близо 18 години извън публичното пространство. Колата се е намирала в частен дом в Норвегия, където е била съхранявана по необичаен начин – в хола на втория етаж.

Автомобилът е бил собственост на 70-годишен колекционер, който го е държал като дизайнерски акцент между мебели, далеч от очите на фенове и колекционери. Според специалистите от ChromeCars – компания, известна с издирването и реставрацията на филмови автомобили – Skyline-ът е изчезнал от публичното пространство около 2008 година. Колата е била показвана за кратко в музей в САЩ и на ограничен брой изложения, след което следите ѝ се губят. Липсата на онлайн активност от страна на собственика допълнително засилва мистерията, като мнозина колекционери дори смятат, че автомобилът е изгубен завинаги. След години на проучвания и преговори, продължили близо пет години, ChromeCars успява да придобие автомобила. По информация на компанията, цената достига няколко милиона евро – сума, която надвишава дори продажби на други известни филмови коли. Откритият Skyline не е просто реплика, а т.нар. „Principal Hero Car“ – основният автомобил, използван в ключови сцени от филма. Той е вписан под номер 40 в регистъра на Universal и се вижда в сцена, в която героят на Пол Уокър се удря в паркинг автомат.

Общо шест автомобила са използвани при снимките – пет оригинални Skyline R34 GT-R и една модифицирана версия за камерни кадри. Според експерти, именно този екземпляр е най-добре запазеният от всички. Автентичността му е потвърдена лично от Крейг Либерман – консултант по автомобилите в ранните филми от поредицата.



