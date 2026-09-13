Всичко за Пол Уокър

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Вин Дизел почете Пол Уокър

Вин Дизел почете Пол Уокър

Вин Дизел почете покойния си приятел и бивш партньор в поредицата "Бързи и яростни" Пол Уокър. "Много от членовете на екипа, които са работили по филм...

25 май | 2:00
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Арън Пол замества Уокър

Арън Пол замества Уокър

Ню Йорк. Синеокият красавец Арън Пол, който притежава необходимото магнетично излъчване на лошо момче, най-вероятно ще замести Пол Уокър в култовата п...

15 март | 20:40
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