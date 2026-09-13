Бързояростният Вин Дизел плаче в Кан през нощта!
Публиката го аплодира на крака
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Публиката го аплодира на крака
Бил е в Норвегия, в хол на втория етаж
Холивудската камара обяви 24 знаменитости, които ще получат звезди през 2023 г.
Сюжетът на настоящия „Бързи и яростни 9“ гравитира около семейството на Доминик Торето
Оранжевата Тойота "Супра" от "Бързи и яростни" отива на търг
Автомобилите от колекцията, събрана от актьора, бяха продавани поотделно на продължил седмица търг
Вин Дизел почете покойния си приятел и бивш партньор в поредицата "Бързи и яростни" Пол Уокър. "Много от членовете на екипа, които са работили по филм...
Медоу получи малка част от това, което баща й би изкарал Дъщерята на Пол Уокър Медоу получи обезщетение от 10,1 милиона долара за смъртта му. Сумата...
Дъщерята на Пол Уокър Медоу е получила обезщетение от 10,1 милиона долара за смъртта му от наследниците на Роджър Родас, шофирал автомобила "Порше Кар...
Приятелството е любов, която не загива. Заема толкова голяма част от сърцето ни, че я носим винаги. Именно това доказа за пореден път известният актьо...
Дъщерята на Пол Уокър ще съди "Порше" заради инцидента, при който загина актьорът. 16-годишното момиче, чийто баща загина през 2013 година, е подало д...
Благотворителна организация, носеща името "Пол Уокър" ще създаде 16-годишната дъщеря на актьора. Медоу Уокър реши да ознаменува предстоящата четириде...
От днес по кината тръгва седмата част на екшън поредицата „Бързи и яростни". Това е последният филм с Пол Уокър, който загина преди края на снимките н...
Филмът е достоен за "Оскар", твърди продуцентът и главен герой Вин Дизел Звездата загина, докато снимаше "Бързи и яростни 7" "Бързи и яростни 7" е п...
Звездата от "Бързи и яростни" Пол Уокър почина през ноември миналата година след катастрофа
"Престъпно предградие" е последният филм на звездата "Престъпно предградие" е последният завършен филм на Пол Уокър. В памет на звездата от "Бързи и...
"Престъпно предградие" е последният завършен филм на Пол Уокър. В памет на звездата от "Бързи и яростни", който загина при катастрофа, няма да има офи...
Ню Йорк. Синеокият красавец Арън Пол, който притежава необходимото магнетично излъчване на лошо момче, най-вероятно ще замести Пол Уокър в култовата п...
Пол Уокър e завещал цялото си състояние на 15-годишната си дъщеря Медоу, съобщава Франс прес. Според предварителни информации то възлиза на 25 милиона...
Емблематична за всеки автоманиак кола се появи на пазара. Става въпрос за легендарния R34 Nissan Skyline GT-R, който трагично загиналият в края на мин...