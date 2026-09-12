Вин Дизел: Тази година ще снимаме последния филм от „Бързи и яростни“
Актьорът е работил 4 години по сценария
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Актьорът е работил 4 години по сценария
Публиката го аплодира на крака
Бил е в Норвегия, в хол на втория етаж
Холивуд в очакване
Дуейн Джонсън зарадва феновете
Сюжетът на настоящия „Бързи и яростни 9“ гравитира около семейството на Доминик Торето
Оранжевата Тойота "Супра" от "Бързи и яростни" отива на търг
Сагата приключва след още три филма
Джонсън вероятно се завръща в главните филми от поредицата „Бързи и яростни“
Актьорът продължава да е любимец на феновете 20 години след дебюта си
Ролята в "Хобс и Шоу" ще помогне на Скалата да премине стоте милиона
Екипът на "Бързи и яростни" изненада звездата с подарък на снимачната площадка
Скалата иска да вкара звездата от „Игра на тронове“ във високоскоростната поредица
Три филма от поредицата "Бързи и яростни" предстои да излязат по екраните до 2021 г. Датите бяха оповестени от изпълнителят на главната роля и продуце...
Част от "Бързи и яростни 8" ще бъде заснета в Куба, съобщава "Индипендънт". От студиото "Юнивърсъл" се надяват да използват сценичния потенциал на ко...
Приятелството е любов, която не загива. Заема толкова голяма част от сърцето ни, че я носим винаги. Именно това доказа за пореден път известният актьо...
"Бързи и яростни 7" - една от най-касовите кинопродукции на отиващата си година, оглави холивудската класация на излезлите на екран през 2015 г. филми...
Благотворителна организация, носеща името "Пол Уокър" ще създаде 16-годишната дъщеря на актьора. Медоу Уокър реши да ознаменува предстоящата четириде...
От днес по кината тръгва седмата част на екшън поредицата „Бързи и яростни". Това е последният филм с Пол Уокър, който загина преди края на снимките н...
Филмът е достоен за "Оскар", твърди продуцентът и главен герой Вин Дизел Звездата загина, докато снимаше "Бързи и яростни 7" "Бързи и яростни 7" е п...