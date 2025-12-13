Вин Дизел хвърли бомба! Суперзвезда влиза в "Бързи и яростни"

Холивуд притихна в очакване, след като Вин Дизел хвърли истинска бомба в социалните мрежи – публикува снимка рамо до рамо с футболната легенда Кристиано Роналдо и намекна, че суперзвездата може да се присъедини към култовата поредица „Бързи и яростни“.

"Всички ме питат за Роналдо… ще ви кажа само това – той е истински човек. Написахме роля за него в Los Bandoleros“, заяви Дизел и с тези думи подпали феновете по целия свят. Сякаш с едно изречение актьорът потвърди, че Кристиано не само е в плановете, но и може скоро да се появи на големия екран с ревящ двигател и екшън сцени.

Постът на Дизел мигновено засили спекулациите, които вече бушуваха след слуховете, че работи по продължение на Los Bandoleros.

Междувременно снимачният процес по "Бързи и яростни 11" е забавен заради стачката в Холивуд, а премиерата е изместена чак за 2027 г. – което само дава още повече време за мистериозни рокади в актьорския състав.

Феновете се чудят: ще видим ли Роналдо в 11-тата част, или ще направи първа поява именно в новия проект на Дизел? Нещата стават още по-напечени, след като самият Вин загатна, че и героят на покойния Пол Уокър може да бъде върнат на екрана.

Сагата обещава да бъде по-взривоопасна от всякога – и всички чакат един отговор: ще гърми ли CR7 в „Бързи и яростни“?

