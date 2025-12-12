Денков за Радев: Ако слезе в партия, светът ще се обърне срещу него

След оставката на кабинета политическото напрежение се прехвърли в студиото на БНТ, където акад. Николай Денков очерта новата линия на ПП-ДБ срещу президента Румен Радев. В същото време бившият премиер опита да преформулира ролята на своята коалиция, като постави ударение върху отказа от бъдещи компромиси, но между думите му пролича и определена несигурност около собствените решения на формацията. Най-острото послание дойде по адрес на държавния глава, за когото Денков заяви, че би се „провалил грандиозно“, ако реши да поведе партия.

Коалиция, компромиси и дистанциране от вчерашните партньори

Денков призна, че опитът за управление съвместно с ГЕРБ е бил компромис, който вече няма да бъде повтарян. Той подчерта, че когато ПП-ДБ са решили да влязат в еврозоната, процесът е станал необратим, но отношенията в коалицията с ГЕРБ и ДПС са се влошили. „Направихме един опит да тръгнем в управление заедно с Борисов, после се оказа, че Пеевски е прилепен към него. Хората искат честност и откровеност към тях. Това, което им обещаваме е, че оттук нататък такъв тип компромиси няма да има“, каза той. Не пропусна да отбележи и, че съжалява Росен Желязков за позицията, в която е бил поставен. Според него Желязков не е имал реален контрол върху министрите и „не е бил сигурен, че това е неговият министерски съвет“.

Президентът Радев като нов политически фронт

Най-категоричните думи Денков насочи към президента Румен Радев и евентуалната му поява начело на политически проект. „Румен Радев в момента е президент. Нека видим ще слезе ли наистина, аз не знам дали ще го направи. Аз очаквам да се провали грандиозно, ако слезе като лице на партия“, заяви той и допълни, че според него държавният глава е достатъчно разумен, за да знае, че такъв ход би обърнал „света срещу него“.

Денков настоя, че при следващите избори Радев със сигурност ще бъде техен политически противник. В думите му прозира и внимание към подкрепата, която президентът все още има, както и опасенията на ПП-ДБ от конкуренция в същия електорален сегмент.

Вътрешни критики и кадрови решения

В рамките на разговора бившият премиер направи и други коментари, които звучаха като индиректно дистанциране от част от действията на коалицията. Той засегна темата за Кирил Петков, заявявайки, че неговата оставка е била резултат от „лоши кадрови решения“. По думите му Петков остава част от партията, но няма намерение да се връща в парламента.

Същевременно Денков направи странна аналогия с „пудела на господина Паскал“, който бил пратен на лечение в Германия, докато Благо Коцев останал в ареста пет месеца, реплика която предизвика въпроси за последователността и стилистиката на посланията на ПП-ДБ в момент на политическа криза.

Курсът на ПП-ДБ

Денков повтори тезата „никога повече с Борисов и Пеевски“, но остави отворен въпроса как ПП-ДБ планира да действа в разпокъсаната политическа среда и при липсата на ясно мнозинство. Той призна, че ако Борисов и Пеевски се оттеглят, тепърва ще се види „какво ще остане от ГЕРБ“ и „ще остане ли ДПС“.

