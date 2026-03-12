Божанков изгоря. Асен Василев му би шута

Парламентарният номад Явор Божанков изгоря. Както се очакваше, той няма да бъде част от листите на ПП-ДБ и ако не смени отново партията си, ще гледа 52-ото НС само на картичка.

"Продължаваме промяната" е категорично против Явор Божанков да е част от листите за депутати. Новината потвърди самият Божанков със сълзлив пост във Фейсбук.

"Съжалявам да науча това, тъй като вярвам, че е време да се събираме и обединяваме, а не да се делим", посочи Божанков.

Благодаря на "Да, България" и на "Демократи за силна България", които ме номинираха, както и на колегата от ПП, който е имал смелостта да направи това", пише той.

"Независимо какво ще се реши през следващите дни, аз съм дал дума да помагам на коалицията в тези избори. Няма друг политически субект, който има шанс да представлява демократичната общност в следващото Народно събрание", заявява депутатът.

"Стандарт" припомня, че твърдо против Божанков се обяви лидерът на ПП Асен Василев. Причината е, че Божанков и Лорер гласуваха различно от разпорежданията на Василев. Бившият финансов министър изчегърта от листите още Лена Бориславова, която сега прави свой проект и Кирил Петков.

Божанков първо бе народен представител от БСП, след това пристана на "Продължаваме промяната". Като се разбра, че тя вече не го иска, Божанков зави към Демократична България.

