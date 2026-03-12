ДПС-Ново начало готви компенсации заради скъпите горива

ДПС-Ново начало предлага конкретни мерки за компенсации на гражданите и бизнеса заради рязкото поскъпване на горивата. Това обяви заместник-председателят на парламентарната група на формацията Йордан Цонев. По думите му причината за ценовия натиск са военните действия в Иран и напрежението на международните енергийни пазари. От коалицията настояват държавата да реагира бързо, за да защити домакинствата и икономиката.

Цонев съобщи, че в Народното събрание вече е внесено конкретно предложение. „Току-що със Станислав Анастасов внесохме проект за решение на Народното събрание, с което задължаваме Министерския съвет да предприеме мерки за компенсиране на хората и на бизнеса от високите цени на горивата, предизвикани вследствие на военните действия в Иран“, заяви той.

Според предложението трябва да бъде създаден специален фонд, който да подпомага домакинствата и засегнатите сектори на икономиката. „Основното, което сме предвидили в тези мерки, с които задължаваме Министерския съвет, е да се създаде фонд, като средствата в този фонд се събират от повишеното ДДС вследствие на повишената цена на суровия петрол и природния газ“, обясни депутатът от ДПС-Ново начало.

По думите му транспортният сектор е сред най-силно засегнатите от скока на цените. „Бизнесът търпи сериозни щети, особено транспортният. Хората също“, посочи Цонев.

Той подчерта, че политическата ситуация не трябва да бъде оправдание за бездействие. „Трябва да реагираме адекватно. Това, че има служебен кабинет и че влизаме в избори, не трябва да ни остави извън грижата, която имаме за хората“, категоричен е той.

Цонев заяви още, че парламентарната група на ДПС-Ново начало е готова да работи активно по темата, включително и при необходимост да свиква извънредни заседания. „Ако тези мерки се предприемат и заработят веднага, ще видим по-нататък от какво имаме нужда. Нашата парламентарна група, ако се налага, ще свиква извънредни заседания по тази тема, независимо че сме в предизборна кампания“, заяви той.

