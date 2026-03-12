Пеевски атакува Терзиев за апетити към държавни имоти в София

Лидерът на ДПС и на парламентарната група на ДПС-Ново начало Делян Пеевски заяви, че столичният кмет Васил Терзиев и общинските съветници от ПП-ДБ-СС са подготвили схема за придобиването на държавни имоти в София. По думите му става дума за повече от 20 апетитни имота в скъпи и атрактивни квартали, общо над 1300 декара, което прави повече от един квадратен километър държавна земя в столицата. И искат да им бъдат харизани от кого - разбира се, от техните съпартийци от служебния кабинет.

Пеевски заяви, че кметът Терзиев е поставил абсолютен рекорд за некадърно и вредно управление и се е огледал в имотите на софиянци. Това е моделът ПП-Петрохан. От началото на мандата му София се превърна в най-мръсната столица в ЕС, има огромни нерешени проблеми с инфраструктурата, недостиг на детски градини и ясли, презастрояване, мръсен въздух и транспортни проблеми.

Пеевски твърди още, че кметът има "неутолим апетит за имотни схеми".

Лидерът на ДПС-Ново начало заявява, че държавните имоти в столицата са национален ресурс и решенията за тях трябва да се вземат прозрачно, от редовна власт и с пълна политическа отговорност. Затова партията ще внесе предложение в Народното събрание за налагането на мораториум върху прехвърлянето на държавни имоти от служебно правителство.

По Конституция служебният кабинет има една основна политическа отговорност и задължение - осигуряването на условия за провеждането на честни избори, посочва още Пеевски. По думите му от назначаването си до днес - за две седмици - кабинетът Йотова-Сорос-Петрохан действа като "шпицкоманда", извършвайки реваншистки поголовна чистка и уволнения във всички държавни структури.

Според Пеевски със предложения мораториум ще се обуздаят апетитите за плячкосване на ценен държавен ресурс и ще бъдат защитени интересите на хората.

