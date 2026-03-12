Парламентът обсъжда строги наказания за престъпления срещу деца

Парламентът ще обсъди на първо четене пет законопроекта за промени в Наказателния кодекс. Днешното пленарно заседание започва именно със законодателните изменения, като четири от предложенията вече са получили одобрение от Комисията по конституционни и правни въпроси, а едно е било отхвърлено. Сред основните теми са по-тежки наказания за престъпления срещу деца, нови санкции за незаконно изхвърляне на отпадъци и промени, предложени от правителството.

Сред проектите, които привличат най-голямо внимание, е този на ДПС-Ново начало. Предложението залага значително увеличение на наказанията за всички сексуални посегателства срещу деца - както малолетни, така и непълнолетни, предвидени в Наказателния кодекс. Законопроектът предвижда разпространяването на порнографски материали да се наказва със затвор от една до пет години вместо досегашната санкция до една година.

Предвижда се и сериозно увеличение на глобите. Ако досега наказанието е било между 1000 и 3000 лева, предложението на ДПС-Ново начало е санкцията да достигне между 1000 и 10 000 лева. Идеята е наказателната политика да стане по-строга при престъпления срещу деца и да се създаде по-силен превантивен ефект.

Сред законопроектите, одобрени от правната комисия, е и предложение на ГЕРБ-СДС, насочено срещу нерегламентираното изхвърляне на отпадъци. С него се предлага криминализиране на изхвърлянето на битови, строителни или производствени отпадъци в големи количества на места, които не са предназначени за това, когато подобни действия създават опасност за здравето и живота на хората.

Два от законопроектите са внесени от Министерския съвет. С единия се цели да бъдат преодолени установени от Конституционния съд противоречия и несъвършенства в наказателното законодателство, както и да се запълни законова празнота при конфискацията на моторно превозно средство, използвано за извършване на престъпление.

Предлага се в случаите, когато автомобилът не е собственост на извършителя, вместо отнемане на превозното средство в полза на държавата да се присъжда неговата равностойност в тежест на виновния. Така законодателството ще позволи санкция, дори когато колата принадлежи на друго лице.

Вторият законопроект на правителството цели по-голяма защита на непълнолетните. Предвижда се давността за преследване на престъпления, извършени срещу малолетни или непълнолетни лица, да започва да тече едва след навършване на пълнолетие на жертвата.

Правната комисия обаче е отхвърлила законопроект на Божидар Божанов от „Продължаваме промяната-Демократична България“. Той предлага потвърждаването на неистина или затаяването на истина пред нотариус да бъде криминализирано и да се наказва по същия начин като лъжесвидетелстването пред съд - със затвор до пет години.

Освен законодателните промени депутатите ще проведат и изслушване, свързано със състоянието на енергетиката. В пленарната зала ще бъдат изслушани служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков и изпълнителният директор на АЕЦ Козлодуй Иван Андреев заради ескалиращите разходи по годишните планови ремонтни програми на пети и шести блок на централата през 2026 г.

В дневния ред на Народното събрание е включен и законопроект за ратифициране на Рамковото споразумение между правителството на България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария. Документът е свързан със изпълнението на Втория швейцарски принос към избрани държави - членки на Европейския съюз, предназначен за подкрепа на мерки в областта на миграцията.

