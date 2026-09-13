Строги и справедливи в Хондурас: До 60 години затвор за убийство на жена
Страната е сред най-опасните места за жените в Латинска Америка
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Страната е сред най-опасните места за жените в Латинска Америка
Законопроект на ДПС-Ново начало предлага рязко увеличение на санкциите, докато депутатите разглеждат общо пет промени в Наказателния кодекс
Много държави вече са предприели законодателни промени, които предвиждат по-тежки наказания
Мащабна дискусия в Кюстендил начерта екшън план срещу онлайн насилниците
Гласуват законодателни промени с цел пълна превенция на разпространението
Точката е единствена в дневния ред според приетата седмична програма
Над 10 000 хванати зад волана с алкохол в кръвта
Спектърът от вещи лица не е достатъчен и не покрива нуждите
Занягат наказанията за тероризъм
В дневния ред е и ново обсъждане на Закона за допълнение на Закона за съдебната власт
Комисията по правни въпроси в парламента ще заседава извънредно в четвъртък
Необходими са промени в Наказателния кодекс, защото има „бяло петно“ в него
По част от разследванията се прибягва до изпращане или изпълнение на молби за правна помощ до различни държави
Внесе специално искане в КС
През 2020 г. в НС са внесени проекти за изменения и допълнения на Наказателния кодекс
Това са част от предложенията за промени в Наказателния кодекс, които депутатите внесоха днес в деловодството на Народното събрание
От професионалния и от обществения дебати убягва проблемът с „евентуалния умисъл“
Решенията са затвор и психиатрично лечение
От ГЕРБ предлагат затвор от три до пет години за нерегламентиран превоз на пътници