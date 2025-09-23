Парламентът със спешни мерки срещу тормоза на деца в нета /ОБЗОР/

Две парламентарни комисии се заемат с изготвянето на законодателни промени срещу кибертормоза на деца

Депутатите от комисиите по вътрешен ред и сигурност и по демографската политика, децата и семейството ще имат общо заседание за изготвянето на мерки срещу насилниците в онлайн пространството.

Този ангажимент поеха народните представители Николай Златарски /ДПС-Ново начало/ и Христо Терзийски /ГЕРБ/, който е бивш МВР-шеф, по време на дискусията „Заедно срещу кибертормоза на деца“, която Българска академия за сигурност, община Кюстендил и медия „Стандарт“ организираха в града. Тя е част от мащабната кампания „Киберзащитници“, която вече четвърта година прави председателят на БАС проф. Владимир Бронфенбренер, водещ израелски експерт по киберсигурност. „Стандарт“ е медиен партньор на мисията и всяка седмица публикува съвети към деца и родители за превенция срещу кибертормоза.

Ангажиментът на ДПС-Ново начало

Предложението за законодателни мерки срещу кибертормоза на деца направи народният представител от ДПС-Ново начало Николай Златарски.

Темата трябва да влезе в Народното събрание и ПГ на ДПС-Ново начало ще я повдигне, заяви той. Издателят и главен редактор на „Стандарт“ Славка Бозукова, модератор на форума, попита депутатите дали приемат идеята за общо заседание на двете парламентарни комисии, на които са членове и те поеха ангажимент това да се случи в най-скоро време.

Като член на две парламентарни комисии - по демографската политика, децата и семейството и по вътрешен ред и сигурност, Златарски се ангажира с провеждането на специално заседание на двете комисии. А Терзийски го подкрепи и гарантира, че комисията по вътрешен ред и сигурност, в която участва, ще се включи с експертизата си. На заседанието ще бъдат поканени и всички институции, които имат отношение по решаването на проблема – МВР, ГДБОП, съд, прокуратура, МОН и училищата.

Първата стъпка - информираност

Първата стъпка за решаване на проблема е гласност и информираност, втората – създаване на адекватна законова рамка, третата – обучения на деца и родители, каза Златарски. И се ангажира да участва в регионалните дискусии по места и в организирането на форуми в училищата.

Трябва да се съобразим с волята на родителите децата им вкъщи да бъдат защитени. Ще направя всичко възможно за това, заяви Златарски.

Наказателният кодекс – остарял и неадекватен

Наказателният кодекс е от 1968 година, алармираха за пореден път на дискусията представителите на ГДБОП, МВР и прокуратурата. В него няма глава „Кибертормоз“ и насилието над деца в нета не фигурира като престъпление. Нещо повече – няма определение какво означава кибертормоз, поради което много насилници в нета се спасяват от правосъдието, тъй като са с чисто съдебно минало.

Няма законово определение какво е кибертормоз, съобщи комисар Владислав Тодоров, началник на отдел „Престъпления, свързани с незаконно съдържание в интернет” при дирекция „Киберпрестъпност” на ГДБОП и поиска нов Наказателен кодекс. Това може да отнеме много време, но е наложителна мярка, категоричен бе той.

Национална програма за младите в 12. клас

Тодоров отбеляза значението на превенцията и посещаването на експерти от ГДБОП в училищата. Той сподели, че вече тече Национална програма за предпазване на младите от 12 клас в областните градове. Тодоров изрази нуждата от създаване на служебен регистър за педофилите, който може да бъде по подобие на американския.

Липсва специализация

Велислава Димитрова, началник на сектор "Престъпления срещу деца в интернет", дирекция "Киберсигурност" - ГДБОП - МВР би аларма за липсата на специализация на разследващите органи. Според нея има семинари, които се организират, но няма специализация.

Най-важно е да се установи самоличността на насилниците в нета, които често се представят под фалшиви профили, каза Димитрова. И съобщи, че вече има проведени над 25 лекции, при които се запознават децата с опасностите в интернет пространството.

Спасихме 190 000 деца от нараняване в нета

Чрез кампанията "Киберзащитници" спасихме за 4 години 190 хил. деца от нараняване в нета, заяви Славка Бозукова, откривайки форума. Тя изброи резултатите от кампанията, след които са увеличаване на експертите в отделите „Киберпрестъпност“ на ГДБОП и НСС, по-добра координация между Държавната агенция за закрила на детето и полицията, между училищата и МВР, превръщането на СУ „Христо Ботев“ в град Септември в пилотно училище по програма „Киберзащитници“, обявяването на Бургас за пилотна област, в която всички школа ще имат програми за превенция срещу тормоза в интернет.

Четири мерки в борбата с кибертормоза на деца очерта г-жа Бозукова.

На първо място, тя постави законодателни инициативи. Създаване на глава "Киберпрестъпления" в Наказателния кодекс, който е безкрайно остарял.

На второ място Славка Бозукова очерта нуждата от превенция и образователни програми. Следващата мярка е взаимодействието между институциите и местната власт за постигане на добрите резултати.

Кюстендил с мащабна програма срещу нараняването в нета

Специални мерки срещу тормоза на деца в нета ще разработи община Кюстендил. Интернет е не само безкраен източник на информация, но и пространство, което крие заплахи. Наш дълг е да изградим сигурност за децата си, заяви кметът инж. Огнян Атанасов. Само заедно ще изградим устойчива защита на деца в България, няма по-важна мисия от това, категоричен бе той.

Съветите за превенция – във всички училища

Защитата на нашите деца е основен приоритет на областната управа, каза губернаторът на Кюстендил Георги Джебов. Той се ангажира съветите за превенция и борба срещу кибертормоза да достигнат до всички училища в Кюстендил.

Израел лови насилници в нета за минути

Израел лови насилници на деца в интернет след подаден сигнал на горещата линия 105 за броени минути, разказа опита на своята страна проф. Владимир Бронфенбренер, основател на програма „Киберзащитници“.

През 2021 година и статистиката в Израел бе ужасяваща - 64,5% от децата бяха най-малко веднъж пострадали в интернет. На следващата година процентът бе намален на 59, сега вече е 32 – най-ниският в света, каза проф. Бронфенбренер.

Средният процент на наранени деца в нета за ЕС е 52. Благодарение на програма „Киберзащитници“ у нас той вече е 51,9 на сто.

Как Израел постигна тези впечатляващи резултати? Създадено бе подразделение 105, аналог на българското ГДБОП. 6 институции действат в пълна координация, посочи Владимир Бронфенбренер.

Основна цел на подразделението е намаляване на насилието и превенция. Към него действа и оперативен център, който работи 24 часа, 365 дни.

Създаден е специален сайт, правят се научни изследвания и поручвания за новите похвати на насилниците и тенденциите в интернет. Така се дават препоръки за действие. Всеки може да се обади на горещата линия 105, а оперативният център праща веднага патрулка на място.

Децата в 4. Клас са най-застрашени

Важно е децата в 4 клас, които са най-застрашени, да имат 15-17 часа обучение. Така работим в СУ „Хр. Ботев“ в град Септември, което е пилотно по програма „Киберзащитници“. На сайта му има иконка с 50 препоръки, разработени от израелски експерти, каза Бронфенбренер. Така процентът наранени деца в това българско училище е спаднал до 32% - най-ниските нива в ЕС.

Страшни данни за насилието в мрежата

Зловеща статистика представи на форума депутатът от ГЕРБ Христо Терзийски. Над 1 750 000 са подадените сигнали за кибертормоз. Най- много са сигналите за сексуална експоатация. 70 000 са препратени към ГДБОП.

Той огласи за данни на Евростат, според които едва 58% от младите хора във възрастовата категория 16-24, имат добри цифрови умения, което е под средното. Това довежда до факта, че 1/7 от децата стават жертва на кибертормоз.

Според статистиките децата с увреждания са двойно по-тормозени в онлайн средата, както и момичетата.

Терзийски съобщи, че 95% от европейците искат нови мерки за безопасно онлайн пространството, а 71% от тях са готови да направят компромис с личния си живот за предотвратяване на онлайн тормоза.

Най-важна е превенцията

Най-важната част от битката с кибертормоза на деца е превенцията, заяви окръжният прокурор на Кюстендил Камелия Стефанова.

Децата са нашето бъдеще и ние сме длъжни да ги защитим, заяви Онник Таракчиян, главен експерт в МОН. Той обясни какво е киберсигурност – съвкупност от процеси, добри практики и технологични решения за предотвратяване на нараняване, обида, увреждане на репутация в интернет. За децата е важно кой какво и как ще каже. Те са много уязвими, посочи Таракчиян.

Кибертормодът е единственото престъпление, което е трудно да се установи, защото няма финансово измерение като при кражбата, посочи експертът.

Основните рискове, които дебнат най-младите в мрежата са тормоз, измами, изнудване, неподходящо съдържание и контакт с непознати.

Как да познаем нараненото дете?

Онник Таракчиян даде съвети към родителите как да разпознаят, че детето им има проблем. Според експертите на УНИЦЕФ признаците са отдръпване от социални контакти, тревожност, страх, депресия, ниска самооценка, проблеми със сън и апетит, намаление на академични резултати.

Да наблюдаваме децата за изменение на навиците им, посъветва експертът на МОН. И препоръча при съмнения да се обърнем към експерти, учители, психолози, директори на училищата.

Ролята на учителите е превенцията. Тя е най-ценното, което можем да направим, каза Таракчиян. И разказа как в някои държави има билбордове, поставени на земята, в които на нивото на очите на дете са изписани телефони и указания за сигнали при кибертормоз.

„Виваком“ пази училищата със защитни стени

Защитни стани от най-ново поколение, които пазят интернет мрежите в училищата от всякакъв достъп до нежелани сайтове прави „Виваком“.

Компанията подпомага над 450 училища в борбата за кибератаките, съобщи Иван Атанасов, специалист корпоративни продажби във "Виваком".

Телекомуникационният оператор предлага специални мрежи, които филтрират кибератаките, които често са под формата на различни кодове.

Атанасов увери, че експертите във "Виваком" непрекъснато обновяват своите знания. Операторът разполага и с най-големия център за развитие на мрежите на Балканите.

Той сподели, че в мерките срещу кибератаките, комуникационни мрежи, които се предлагат на училищата, винаги са подбрани според специфичните нужди на всяко школо.

Педофилите с два нови капана

Два нови капана използват насилниците в нета, за да посегнат на деца, разкри един от обучителите, които работят с МВР и прокуратурата, за да провеждат лекции в училищата за превенция на младите хора.

Педофилите говорят на езика на децата, ползват техния жаргон и непрекъснато го актуализират. Те са там, където са учениците – Инстаграм, ТикТок, Снапчат.

Първият капан, който залагат е в онайн игрите. Представят се за деца и така достигат по учениците.

Вторият капан са заплахите. Дебнат деца, които живеят при баба и дядо, защото родителите им работят в чужбина. Насилниците започват да притискат учениците, че ще направят нещо ужасно на баба им и дядо им и от страх децата се поддават и приемат контакт.

