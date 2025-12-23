Бизнес

Сигналът е от бивш зам.министър на финансите

Банките в шах. Драмата с еврото започна
23 дек 25 | 18:37
Драмата с еврото започна. Това написа във Фейсбук бившият зам.-министър на финансите Георги Кадиев.

"В едно от най-големите банки се е получила огромна "опашка" от интернет плащания, които не се изпълняват заради смяна на софтуер покрай въвеждането на еврото, а сега е моментът, когато фирмите масово плащат бонуси и заплати.

Пожар...

"Какво ще е на 5 януари, не ми се идва на работа направо", ми казват банкери.

Винаги съм подозирал, че ще има страшни и абсолютно ненужни неудобства за нас и банките заради еврото, което не виждам никакъв смисъл да приемем точно сега.

Ние не сме готови за еврозоната, а тя е в по-лоша форма и от нас.

Пожелавам ви Весела Коледа, здраве и да не сте клиент на банка, която няма да ви преведе заплатата днес", пише Кадиев.

Автор Стандарт Новини
Емил
преди 1 час

корумпиран комунист

Антония
преди 20 минути

Нещата с еврото отиват от лошо към по-лошо. Управляващите ни предадоха за пореден път.

