Уолстрийт ликува, Америка удари рекорд!

Dow Jones Industrial Average, индексът, който включва акциите на 30-те най-големи компании, премина психологическия праг от 50 000 пункта за първи път в историята на фона на оптимизма на инвеститорите относно американската икономика и корпоративните печалби.

Това пише Bloomberg.

Американският фондов пазар отчете рекорд в петък, като Dow Jones Industrial Average, един от най-важните маркери за американската икономика, се повиши с 2,40% до 50 084,48 пункта.

Също така индексът S&P 500 нарасна с 1,82% до 6922,39 пункта, а Nasdaq - с 2,10% до 23 014,43 пункта.

Уолстрийт ликува, 50 000 пункта на Dow Jones означава, че пазарите са се адаптирали към по-високите лихвени проценти и глобалната несигурност и очакват ръст на икономиката, коментират рокери..

"Индексът, който включва гиганти като Goldman Sachs, Coca-Cola и JPMorgan Chase, е нараснал с 4% от началото на годината, превъзхождайки всички основни американски фондови индекси.

Увеличението от 33% от април миналата година беше предизвикано от комбинация от по-ниски лихвени проценти и по-силни очаквания за икономически растеж," коментира Фокс нюз.

Президентът Доналд Тръмп поздрави американците за това постижение.

"Dow Jones Industrial Average достигна 50 000 за първи път в историята. ПОЗДРАВЛЕНИЯ, АМЕРИКА!" написа той в социалната си мрежа Truth Social.

Основният принос за постигането на рекордни стойности през последните шест месеца бяха акциите на Goldman Sachs и Caterpillar, които осигуриха повече от половината от общия растеж на индекса.

Акциите на Goldman Sachs поскъпнаха с 31% през този период, докато акциите на производителя на специално оборудване Caterpillar показаха ръст от 85%.

