Най-накрая дойде добрата новина за кафето

Най-накрая се обърна тенденцията за поскъпване на кафето.

Цената му падна на световните борси минути след като дойде дългоочакваната новина, че се чака рекордна реколта в Бразилия, най-големият доставчик в света.

Това пише Ройтерс.

Фючърсите на арабика в края на търговията в Ню Йорк паднаха с 0,2% до 3,0785 долара за паунд, което е най-ниското ниво за последните 5 месеца.

Според оценки на EISA, новата реколта от кафе в Бразилия, която ще започне след няколко месеца, може да достигне рекордните 75,8 милиона чувала.

Реколтата от кафе Арабика ще бъде 48 милиона чувала, а робуста – 27,8 милиона чувала, прогнозира EISA.

