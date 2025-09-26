Голям проблем със Starbucks! Затварят кафенета

Кафе гигантът Starbucks ще съкрати работници и ще затвори много свои магазини като част от план за преструктуриране на стойност 1 милиард долара, заяви главният изпълнителен директор Брайън Никол в меморандум до служителите в четвъртък, предаде abc7.com.

Компанията ще съкрати 900 служители в магазините си в Северна Америка, каза Никол. Затварянето на магазини ще представлява спад от приблизително 1% в общия брой локации на Starbucks в Северна Америка през тази фискална година, след отчитане на някои отваряния на магазини, добави Никол.

„Въпреки че постигаме добър напредък, има още много какво да се направи, за да изградим по-добър, по-силен и по-устойчив Starbucks“, каза Никол.

Акциите на Starbucks се повишиха леко в предварителната търговия след съобщението рано в четвъртък сутринта.

Starbucks преживя слаби продажби през последните години, тъй като клиентите се бореха с продължил години период на висока инфлация, съобщиха анализатори пред ABC News. Компанията е преживяла шест последователни тримесечия на спад в продажбите в едни и същи магазини – показател, който изследва представянето на отделните локации във времето.

„По време на прегледа идентифицирахме кафенета, където не сме в състояние да създадем физическата среда, която нашите клиенти и партньори очакват, или където не виждаме път към финансови резултати, и тези места ще бъдат затворени“, каза Никол.

