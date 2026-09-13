Голям проблем със Starbucks! Затварят кафенета
Съкращават близо 1000 служители
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Съкращават близо 1000 служители
Новата марка обединява всички звезди от гастрономическия сектор
Продуцентите не казват дали сцената ще бъде заснета отново, за да се премахне чашата
Сиатъл. Американската верига кафета Старбъкс бе осъдена вчера да изплати 2,7 милиарда щатски долара на хранителния гигант Монделес заради едностранно...
Сиатъл. Кафе веригата Starbucks Corp е помолила американските си клиенти да оставят оръжията си у дома, след като бе въвлечена в дебата за правата з...