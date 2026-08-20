Нова тревога в НАТО, дрон падна край границата

Дрон е навлязъл във въздушното пространство на Румъния и се е разбил в окръг Тулча през нощта срещу четвъртък по време на руска атака срещу съседна Украйна, съобщи румънското Министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

Радарите са засекли група въздушни цели в 02:23 ч., а малко по-късно във въздуха са били вдигнати два испански изтребителя F-18 и румънски военен хеликоптер. В 03:21 ч. една от машините е навлязла над румънска територия на около 13 километра източно от Галац. Само три минути по-късно дронът е паднал на около 4 километра североизточно от село Гринду, без да причини жертви или материални щети.

Само четири дни след предишния пробив

Новият инцидент идва само четири дни след като испански F-18, участващ в мисията на НАТО за въздушна охрана, свали дрон, нарушил румънското въздушно пространство. НАТО тогава съобщи, че машината изглежда е била руска, макар разследването да продължава. Това беше четвъртият дрон, свален над Румъния от началото на годината, според Ройтерс.

През май руски дрон стигна още по-далеч - удари жилищна сграда в Галац и рани жена и дете. След серията от нарушения Букурещ поиска от съюзниците в НАТО допълнителни средства за противодействие на дронове, включително радари за ниско летящи цели и системи за прихващане.

Тревога посред нощ

Румънският Национален военен команден център е предупредил службите за извънредни ситуации, а в 03:20 ч. до населението в застрашения район е изпратено съобщение RO-Alert. Минута по-късно дронът вече е бил във въздушното пространство на страната.

Военният хеликоптер IAR-330 SOCAT е проследил целта и в 03:24 ч. е докладвал за падането й край Гринду. След удара в земята е избухнал пожар, който е угаснал сам, а военни екипи са изпратени да обезопасят района и да изследват останките. Въздушната тревога е отменена в 03:52 ч.

Тулча отново се оказа на първа линия

Окръгът срещу украинските дунавски пристанища многократно попада под риск при руските удари по Южна Украйна. Само на 14 август друг дрон се разби в гориста местност край Лункавица, на около 5 километра от границата, като тогава машината е летяла толкова ниско, че не е била засечена от румънските радари.

Румъния е член на НАТО и споделя стотици километри граница с Украйна. От началото на пълномащабната война руски дронове многократно са нарушавали въздушното й пространство, а останки от безпилотни машини са откривани в пограничните райони край Дунав.