Иран затвори вратата за компромис. Седем условия държат Ормуз заключен

Иран отправи твърдо предупреждение към САЩ и обяви, че Ормузкият проток няма да бъде отворен, докато Вашингтон не изпълни седемте условия, договорени с Техеран през юни. Позицията беше обявена от председателя на иранския парламент и главен преговарящ със САЩ Мохамад Багер Галибаф.

„Времето на протакането и налагането на едностранни искания приключи“, заяви той, след като Техеран получи американския отговор на предложения седемдневен план. Иран така ясно показа, че не възнамерява да отстъпва по един от най-важните морски маршрути в света.

Ормуз няма да бъде отворен

Галибаф заяви, че позицията на Техеран е категорична и не подлежи на различно тълкуване. Според него американската страна демонстрира едно поведение пред медиите, но изпраща различни предложения чрез посредници.

„Американците, които говорят едно пред медиите, неотдавна представиха предложения чрез посредник. Те обаче трябва да разберат, че времето на протакането и налагането на едностранни искания приключи“, каза председателят на иранския парламент.

След това той формулира и основната червена линия на Техеран: „Ормузкият проток няма да бъде отворен, докато не бъдат изпълнени седемте ни условия, заложени в Меморандума за разбирателство от Исламабад“.

Седем дни до отваряне, но само при сделка

Иранският външен министър Абас Арагчи остави отворена възможността за бърза развръзка, ако САЩ приеме условията на Техеран. По думите му иранският план позволява нормалното преминаване през Ормузкия проток да бъде възстановено в рамките на седем дни.

Той обясни пред чуждестранни посланици и дипломати в Техеран, че условията вече са ясно представени на американската страна и са свързани с конкретни ангажименти на Вашингтон.

Така топката, според иранската позиция, вече е в американското поле - Техеран предлага кратък срок за отваряне на морския път, но отказва това да стане предварително и без изпълнение на договорените условия.

Залогът е огромен

Ормузкият проток е един от най-стратегическите морски коридори в света и кризата около него далеч надхвърля отношенията между Вашингтон и Техеран. Всяко продължително ограничаване на движението през него носи риск от ново напрежение върху доставките и цените на петрола и природния газ.

Затова спорът около седемте условия се превръща не просто в дипломатическо надлъгване, а в един от основните фактори за стабилността на глобалните енергийни пазари.

Техеран отказва натиск

Последното изявление на Галибаф показва, че Иран се опитва да наложи ясна последователност - първо изпълнение на поетите ангажименти, след това отваряне на протока. Вашингтон от своя страна вече е предал отговора си чрез посредник, но съдържанието му не е обявено публично.

Така напрежението около Ормуз остава високо, а следващият ход ще зависи от това дали двете страни ще намерят приемлива формула по седемте условия. Засега посланието от Техеран е недвусмислено - без сделка Ормуз остава затворен.