Необичайно топло посрещане очакваше американския президент Доналд Тръмп при пристигането му в Китай днес. Китайският лидер Си Цзинпин лично отиде на международното летище в Шънджън, за да приветства госта си, като двамата си размениха ръкостискане и прегръдка пред президентския самолет "Еър форс уан".

Церемонията включваше червен килим, почетен караул, празнични приветствия и прелитане на военни самолети. Изключителният дипломатически жест идва ден преди историческата тристранна среща на Тръмп, Си и руския президент Владимир Путин, която може да постави на масата някои от най-тежките международни конфликти.

Прегръдка, цветя и военни самолети над летището

Си Цзинпин пристигнал с черен автомобил на летище "Баоан" и застанал в подножието на стълбата на американския президентски самолет. Когато Тръмп слязъл, двамата първо си стиснали ръцете, след което се прегърнали и приятелски се потупали по раменете. Кадрите от церемонията бързо привлякоха вниманието на световните медии.

По червения килим бяха строени военнослужещи от почетния караул, а младежи в празнични облекла развяваха китайски и американски знамена и държаха цветя. Прозвучаха националните химни на двете държави, като Тръмп отдаде военен поздрав по време на американския химн. Докато президентите преминаваха през церемониалната зона, в небето прелетяха военни самолети, оставяйки цветни следи. Според южнокорейската телевизия SBS посрещачите скандирали приветствия на китайски език.

Защо Си Цзинпин направи изключение за Тръмп

Личното присъствие на китайския президент на летището е изключително необичайно. Според Ройтерс това е първият случай, в който Си Цзинпин посреща пристигащ чуждестранен лидер по този начин, откакто заема президентския пост. Асошиейтед прес отбелязва още една любопитна подробност - Владимир Путин пристигнал в Шънджън по-рано същия ден, но китайският президент не го посрещнал лично на летището.

Обяснението за специалния жест дойде от самия Си Цзинпин. Пред китайската информационна агенция Синхуа той припомни, че през септември Тръмп и съпругата му лично го посрещнали при посещението му във Вашингтон и организирали тържествена церемония. "Китай е страна, която цени етикета и има традиция да отвръща на проявената любезност", заяви китайският лидер. Той изрази очакване двамата да обсъдят отношенията между Пекин и Вашингтон, сътрудничеството в Азиатско-тихоокеанския регион и най-важните международни въпроси.

Тръмп от своя страна благодари за специалното посрещане и нарече Си велик лидер. Според Синхуа американският президент заявил, че всяка негова среща с китайския държавен глава е била много приятна и че очаква настоящото посещение да даде нов тласък на двустранните отношения. Двамата трябва да участват и в официална вечеря с останалите лидери от форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество.

Утре Тръмп, Си и Путин сядат на една маса

Зад впечатляващата церемония обаче стоят сериозни разногласия между Вашингтон и Пекин. Китай и САЩ продължават да спорят за митата, достъпа до редкоземни минерали и ограниченията върху най-модерните технологии. Новите американски мерки за ограничаване на китайския достъп до усъвършенствани чипове за изкуствен интелект допълнително усложняват отношенията.

Още по-голямо внимание привлича предстоящата на 19 ноември първа тристранна среща между лидерите на САЩ, Китай и Русия. Сред очакваните теми са ядреното разоръжаване, войната в Украйна, конфликтът в Иран и стратегическата сигурност. Според Аксиос европейски лидери са изразили тревога, че Тръмп може да предприеме неочаквани дипломатически стъпки по украинския въпрос. Германският канцлер Фридрих Мерц вече е отправил предупреждение към Вашингтон да не допуска изненади в разговорите с Путин.

Самият Тръмп заяви, че възнамерява да обсъди войната в Украйна и ядрените оръжия. Американски представители по-рано посочиха, че Украйна няма да бъде част от официалния дневен ред, докато Пекин обяви, че тристранната среща е насочена към укрепване на световния мир и стратегическата стабилност. Засега не е потвърдено дали разговорите ще завършат с общ документ или конкретни договорености.