Турция планира да изгради голяма военноморска база на източното си черноморско крайбрежие, като основната част от съоръжението ще бъде разположена в окръг Ризе, съобщава турският вестник „Нефес“.

Новината е обявена от председателя на областната организация на управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР) Йълмаз Катмер по време на среща с местни кметове.

По думите му решенията за проекта вече са взети и необходимите документи са подписани след скорошно посещение в Ризе на командващия Северната морска зона. Предстои окончателно обсъждане на подробностите с президента Реджеп Тайип Ердоган в Анкара.

Ще строят подводници и безпилотни апарати

За мащабния военен комплекс е предвидена насипна територия с площ от 250 декара в района на пристанището в Ризе.

Плановете включват разполагането на ракетни катери, както и изграждането на корабостроителница за производство на подводници и безпилотни подводни апарати.

През първия етап се очаква в Ризе да пристигнат около 5000 военнослужещи за обучение. Предвидено е и изграждането на 500 жилища за настаняване на личния състав.

Очакванията са инвестицията да даде сериозен тласък на местната икономика, особено в строителството, транспорта и търговията.

Базата трябва да бъде готова през 2028 г.

Според обявения график пристанището в Ризе трябва да бъде освободено през август 2027 г., след което да започне изграждането на военната инфраструктура.

Турските власти предвиждат проектът да бъде реализиран до края на 2028 г.

Новата база ще разшири военноморската инфраструктура на Турция по Черноморието и ще осигури допълнителни възможности за базиране и обслужване на военни плавателни съдове.