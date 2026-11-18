Китайският президент Си Цзинпин призова за мир и стабилност, като насърчи сътрудничеството. Това стана ясно от неговото встъпително изказване на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), съобщи "Синхуа".

Си също така заяви, че трябва да бъдат премахнати бариерите пред търговията и инвестициите, като отбеляза, че Китай "не само ще намали митата" и ще улесни достъпа до пазара, но и ще реформира правилата си, за да позволи на чуждестранните предприятия да получат "пълноценен достъп до производствения сектор".

Президентът Си Цзинпин заяви, че Китай е готов да работи с всички страни, за да продължи напред с по-голяма увереност и решителност към съвместното изграждане на Азиатско-тихоокеанска общност, която да просперира заедно.

Президентът призова за поддържане на мира и стабилността - и за изграждане на мост на отвореност и сътрудничество - за да може Азиатско-тихоокеанският регион да просперира заедно.

"Стабилността носи сигурност; сигурността носи просперитет", заяви Си.

"Икономиката на Азиатско-тихоокеанския регион поддържа стабилна и положителна траектория, превръщайки се в ключов двигател на глобалния икономически растеж благодарение на дългосрочно стабилната регионална обстановка. Колкото по-сложна става външната обстановка, толкова по-решително трябва да отстояваме следвоенния международен ред."

Той заяви, че регионът трябва да подкрепя свободната и отворена търговия и инвестиции, като добави, че трябва да се положат усилия за премахване на търговските и инвестиционните бариери, за да се насърчи отворената икономика на Азиатско-тихоокеанския регион.

"Историята показва, че отвореността води до напредък, докато изолацията неизбежно води до изоставане. Трябва решително да отстояваме многостранната търговска система, основана на правила, в центъра на която стои Световната търговска организация, да подкрепяме свободната и отворена търговия и инвестиции и да гарантираме стабилността и безпроблемното функциониране на глобалните промишлени и вериги за доставки.", каза китайският президент.

Си подчерта необходимостта да се даде тласък на растежа, основан на иновациите, и че трябва да се положат усилия за развиване на партньорства в областта на научно-техническите иновации, за задълбочаване на сътрудничеството в сферата на цифровата икономика и изкуствения интелект, както и за насърчаване на прехода към зелена и нисковъглеродна икономика.

Той призова региона да разшири пътищата към взаимна изгода и резултати, от които всички печелят, за да просперират заедно.

Си заяви, че Китай подкрепя създаването на световна асоциация за икономическо сътрудничество между заливните райони, с цел задълбочаване на обмена и взаимодействието между различните заливни райони и проучване на нови пътища за икономическо сътрудничество в Азиатско-тихоокеанския регион.

Той също така призова за разрешаване на разногласията чрез диалог и консултации, както и за справяне с предизвикателствата чрез солидарност и координация.

Президентът добави, че 15-ият петгодишен план на Китай представя списък с възможности за икономически растеж в Азиатско-тихоокеанския регион и извън него, като описа плана за развитие като покана за сътрудничество, отправена към световната бизнес общност.

Китай ще предостави на световната бизнес общност своя огромен, отворен пазар, широки перспективи за развитие, както и среда за сътрудничество, която насърчава взаимния напредък, заяви той.