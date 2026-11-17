Поредица от мащабни технически сривове разтърси критични сектори в Съединените щати през последните дни, засягайки както дигиталното банкиране на милиони американци, така и националния въздушен трафик.

Проблеми с достъпа до най-големите американски банки

Уебсайтът Downdetector.com, който следи в реално време прекъсванията на онлайн услуги и сривовете в мрежите въз основа на сигнали от потребители, отчете вчера сериозен скок в оплакванията за затруднен достъп до дигиталните канали на водещи финансови институции в САЩ.

Сред засегнатите банки са едни от най-големите играчи на пазара - JPMorgan Chase, Bank of America, US Bank и Wells Fargo. Потребители от различни щати сигнализираха за невъзможност да влязат в мобилните приложения и онлайн банкирането си, както и за проблеми при обработката на плащания и преводи. Масовите оплаквания възникнаха почти едновременно, което породи въпроси за общ проблем в мрежовата инфраструктура или външни доставчици на облачни и телекомуникационни услуги, обслужващи банковия сектор.

Исторически срив във въздушния транспорт

Банковите затруднения идват само дни след безпрецедентна криза в американската гражданска авиация. В събота Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA) беше принудена да издаде общонационална забрана за излитане (т.нар. ground stop) от всички летища в страната. Причината бе сериозна комуникационна повреда, засегнала ключови центрове за управление на въздушното движение и нарушила връзката между диспечерите и екипажите.

В резултат на техническия колапс излитанията на самолети в целите Съединени щати останаха напълно преустановени за повече от четири часа. Това доведе до хиляди отменени и забавени полети, хаос по терминалите и верижни закъснения в разписанията на авиокомпаниите. По мащаб и продължителност инцидентът се превърна в най-тежкото спиране на въздушния трафик в страната от терористичните атаки на 11 септември 2001 г. насам, когато въздушното пространство над САЩ беше затворено изцяло от съображения за сигурност.

Поредните сривове в рамките на броени дни отново насочиха вниманието на американските регулатори и експерти по киберсигурност към уязвимостта на остарялата критична инфраструктура и високата степен на взаимосвързаност между дигиталните системи в страната.