Тръмп с голямо предложение към Путин и Си. Вашингтон разкри подробности

Ново споразумение за ядрените оръжия, войната в Иран и Северна Корея ще бъдат сред основните теми на предстоящата среща между Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Цзинпин в Китай. Най-голямата изненада е отсъствието на Украйна от предварително обявения дневен ред, въпреки продължаващите усилия на Вашингтон за прекратяване на войната.

Белият дом разкри подробности за дипломатическите планове на американския президент, като уточни, че не се очаква тримата лидери да постигнат окончателно споразумение още при първите разговори. Информацията беше публикувана от „Ню Йорк Пост“, който се позовава на високопоставени представители на американската администрация.

Китай в нов ядрен договор

Най-важната задача на американския президент ще бъде да постави началото на преговори за ограничаване на ядрените арсенали на трите големи сили. Вашингтон настоява Китай да се присъедини към подобен процес заедно със САЩ и Русия, които имат дългогодишен опит в споразуменията за контрол над въоръженията.

Според представител на Белия дом бързото увеличаване на китайския ядрен арсенал е сред основните причини Тръмп да настоява за тристранен формат. Американската администрация изразява притеснения и от недостатъчната прозрачност на Пекин относно развитието на неговите ядрени сили.

„Не очакваме да постигнем споразумение. Бих определил това като отправна точка, първия разговор“, заяви американски представител, цитиран от „Ню Йорк Пост“.

Той обясни, че Русия разполага с много по-дълга история в преговорите за контрол над въоръженията, започнала още по времето на Съветския съюз. Съединените щати очакват Москва да бъде по-подготвена за подобни разговори, докато включването на Китай се разглежда като сериозно дипломатическо предизвикателство.

Украйна остава извън дневния ред

Другата съществена подробност е решението войната между Русия и Украйна да не бъде включена сред официалните теми на тристранната среща. От Белия дом обясняват това с факта, че Пекин не участва в отделния дипломатически процес, воден от Вашингтон за прекратяване на конфликта.

„Китай всъщност не е част от този преговорен процес, така че не изглежда уместно да обсъждаме Украйна“, заяви американски представител.

Според информацията на „Ню Йорк Пост“ не е планирана и отделна двустранна среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин. Американският президент продължава да разчита на своите пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, които водят разговори с Москва за намиране на дипломатическо решение.

Сред другите възможни теми на тристранния разговор са войната в Иран и ситуацията около Северна Корея. Тръмп вече посочи ядреното разоръжаване и усилията за прекратяване на конфликта в Иран като въпроси, които иска да обсъди с Путин и Си.

Редкоземните метали

Освен въпросите на международната сигурност Тръмп възнамерява да постави пред китайския лидер и проблемите в търговските отношения между Вашингтон и Пекин. Особено важна тема ще бъдат доставките на редкоземни елементи, необходими за американската високотехнологична индустрия.

Представител на Белия дом заяви, че Китай не изнася тези суровини с темповете и в количествата, които Вашингтон очаква съгласно постигнатите договорености. Именно затова американската администрация е предпочела двумесечно вместо шестмесечно удължаване на част от търговското споразумение, договорено в южнокорейския град Пусан.

Очаква се Тръмп да настоява Си Цзинпин да изпълни поетите ангажименти за доставките. Двамата ще имат възможност да обсъдят този въпрос отделно от тристранния разговор с Путин.

Срещата на лидерите на САЩ, Русия и Китай е планирана за 19 ноември в Шънджън, в рамките на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество. Вашингтон определя разговорите като начало на по-продължителен процес, чиято основна цел е постигането на бъдещи договорености за контрол над ядрените оръжия.