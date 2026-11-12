Сграда рухна в Ню Йорк. Загинали, ранени деца и хора под развалините

Най-малко двама души загинаха, а 17 бяха ранени при срутване на триетажна сграда в нюйоркския район Бруклин. Сред пострадалите има седем деца, а четирима души са в критично състояние. Повече от 250 пожарникари и спасители се включиха в мащабна операция за издирване на затрупани хора, която може да продължи няколко дни. Причината за трагедията все още се разследва, като вниманието на властите е насочено към строителните работи в непосредствена близост до рухналата постройка.

Бременна жена извадена жива от развалините

Инцидентът е станал в сряда, 11 ноември, малко след 16 часа местно време в квартал Флатбуш, съобщиха Ройтерс и ДПА. Триетажна сграда с търговски обект на приземния етаж и жилища над него внезапно се срути в съседен строителен изкоп. При падането си конструкцията повреди и друга постройка, като откъсна част от външната й стена и остави жилищните помещения напълно открити.

Пожарникарите пристигнали за по-малко от минута и незабавно започнали да извеждат хората от развалините. Според местната телевизия Ей Би Си сред спасените е бременна жена, извадена жива около два часа след срутването. Екипите използват обучени кучета, дронове и специализирана техника, за да откриват признаци на живот под огромните купчини бетон, тухли и дървени отломки.

„Това ще бъде продължителна операция. Причината за случилото се се разследва“, заяви ръководителят на противопожарната служба на Ню Йорк Лилиан Бонсиньоре. Тя предупреди, че спасителите работят при изключително опасни условия заради нестабилните конструкции и кухините под отломките. Властите все още не знаят колко души са се намирали в сградата и на съседната строителна площадка в момента на трагедията.

Проверяват строителството до рухналата сграда

Една от основните линии на разследването е свързана със строителните дейности в съседния имот. Там работници извършвали изкопни работи за нова сграда, когато старата постройка се срутила. Според строителните власти на Ню Йорк площадката имала разрешение за триетажна сграда, като инвеститорът подготвял и проект за девететажна постройка, който все още не бил одобрен.

Специалисти проверяват дали изкопните работи са могли да повлияят върху устойчивостта на съседните конструкции. Инспектират се и околните сгради заради опасността от нови срутвания, а улиците около мястото на инцидента са затворени. Американският Червен кръст организира помощ за засегнатите семейства, част от които са останали без достъп до домовете си.

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани посети мястото на трагедията и благодари на спасителните екипи за действията им. „Искам да благодаря на екипите за спешна помощ, които пристигнаха за по-малко от минута и прекараха часове в работа при опасни и технически сложни условия, за да спасят жители на Ню Йорк. Тяхната смелост и отдаденост са изключителни“, написа той в социалната мрежа Х. Кметът съобщи, че операцията продължава и броят на пострадалите може да се промени.