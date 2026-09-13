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"Капалъ чарши" пред рухване

"Капалъ чарши" пред рухване

Истанбул. Прочутият истанбулски покрит пазар "Капалъ чарши" е заплашен от рухване и се нуждае от основен ремонт, пише сп. "Шпигел". Причината е, че на...

30 август | 21:30
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