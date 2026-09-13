Рухна огромен радиотелескоп, учените в паника
Става въпрос за повреденият "Аресибо"
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Става въпрос за повреденият "Аресибо"
Обилните снеговалежи през уикенда уплашиха жителите на село Илинденци. Единственият път от общинския център Струмяни до селището е поддал, част от нег...
45-годишен мъж е починал, след като е бил затиснат от рухнала тухлена стена в Шумен, съобщи Фокус. От полицията потвърдиха за инцидента. Около 16,41...
Новострояща се масивна къща в китайската провинция Хенан рухна и затрупа 30 работници, съобщи People's Daily,China. Според хора от района строежът е п...
Двадесет метрова жилищна сграда се срути в китайския град Гуйян, административен център на югозападната провинция Гуючжоу. Мащабната постройка е била...
Истанбул. Прочутият истанбулски покрит пазар "Капалъ чарши" е заплашен от рухване и се нуждае от основен ремонт, пише сп. "Шпигел". Причината е, че на...
Филаделфия. Шестима души са загиналите при рухването на сграда във Филаделфия, предаде Си Ен Ен, позовавайки се на кмета на града. Спасителите са усп...